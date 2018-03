: La Ue prova a far pagare la web tax ai colossi Facebook e Google. Ma il vero duello digitale è tra Usa e Cina ( e n… - Daniele_Manca : La Ue prova a far pagare la web tax ai colossi Facebook e Google. Ma il vero duello digitale è tra Usa e Cina ( e n… - CybFeed : #Cina a Usa: correggere errore su Taiwan - NotizieIN : Cina a Usa: correggere errore su Taiwan -

Laha chiesto agli Stati Uniti di "il suo" suin una legge approvata dal presidente Usa Trump con cui si rafforzano i legami tra Washington e, appunto. Pechino considera l'isola come una sua provincia.Il "Travel Act" incoraggia gli alti funzionari americani ad andare aper incontrare i loro omologhi e per promuovere scambi reciproci. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lu Kang, ha dichiarato che la legge "vìola in maniera grave" il principio della "One China".(Di domenica 18 marzo 2018)