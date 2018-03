Ciclismo | il programma tv dal Catalunya alla Gand Wevelgem

Ciclismo - quando si svolgeranno le prossime Classiche di Primavera? Tutte le date - il programma e il calendario completo : Con la Milano-Sanremo, che si è disputata nella giornata odierna, si è aperta la stagione delle grandi Classiche di Primavera. Un viaggio che ricomincerà già venerdì con il GP di Harelbeke, seguito da Gand-Wevelgem e Dwars Door Vlaanderen, antipasto del Giro delle Fiandre, seconda Monumento della stagione. Solo una settimana dopo, protagoniste le pietre della Francia e il Velodromo, per la Parigi-Roubaix, la regina delle Classiche. La settimana ...

Ciclismo femminile - Trofeo Binda 2018 : programma - orari e tv : Domenica 18 marzo si correrà la 20ma edizione del Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio, terza prova del Women’s WorldTour. Un appuntamento fisso per il Ciclismo femminile, che ospiterà nel paese natale del campione del mondo le migliori atlete del circuito. La partenza da Taino è fissata alle 12.15, mentre l’arrivo dopo 131 km a Cittiglio è previsto alle 15.45 circa. Lo scorso anno trionfò in volata la statunitense Coryn ...

Ciclismo - Ronde van Drenthe 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Domenica 11 marzo, in Olanda, la Ronde Van Drenthe attirerà i migliori ciclisti e cicliste di tutto il mondo. Doppio appuntamento, dunque, con la corsa di un giorno, che prevede una prova femminile valida per il World e quella maschile di categoria 1.HC, che comunque potrebbe attirare dei discreti nomi al via. Per le donne, invece, attese tutte le big del circuito, per sfidarsi su un percorso sicuramente insidioso che prevede tratti in pavé e ...

Ciclismo - classiche di primavera 2018 : programma - calendario - dirette tv e live streaming : Chi vincerà l'edizione n° 116? Arenberg: viaggio nel cuore dell'inferno Nel nome del padre, Gianmarco ricorda Franco Ballerini: "Il suo esempio è la mia guida" Diretta Tv : Eurosport live streaming : ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : domenica 4 marzo. Programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara : Ultima giornata di gare a Apeldoorn (Olanda) per i Mondiali di Ciclismo su pista. Oggi verranno assegnati gli ultimi quattro titoli nel Velodromo Omnisport. L’Italia punterà sulla madison maschile, con Simone Consonni e Liam Bertazzo e sulla corsa a punti femminile con Letizia Paternoster. Le finali verranno trasmesse in diretta streaming su Eurosport Player, mentre in tv Eurosport2 le trasmetterà in differita nella serata. Sarà possibile ...

Ciclismo - GP Larciano 2018 : programma - orari e tv. Il percorso e la startlist : Il grande Ciclismo resta in Toscana e domani (domenica 4 marzo) si correrà la 41ma edizione del G.P. Industria e Artigianato di Larciano, valido come seconda prova della Ciclismo Cup. Una corsa che vedrà protagonisti tanti corridori di livello a partire dal vincitore dello scorso anno, il britannico Adam Yates, poi avremo il polacco Rafal Majka, il campione del mondo di ciclocross Wout Van Aert e gli italiani Giovanni Visconti e Marco Canola. La ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : sabato 3 marzo. Programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara : Quarta giornata di gare a Apeldoorn (Olanda) per i Mondiali di Ciclismo su pista. Oggi verranno assegnati cinque titoli nel Velodromo Omnisport. Le due gare in cui l’Italia avrà maggiori chance di medaglia sono l’omnium con Simone Consonni e la madison con la coppia formata da Letizia Paternoster e Maria Giulia Confalonieri. Le finali verranno trasmesse in diretta tv da Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player, mentre RaiSport le ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Filippo Ganna vs Ivo Oliveira - Finale per l’oro inseguimento. Programma - orario d’inizio e tv : Oggi venerdì 2 marzo, Filippo Ganna disputerà la Finale per l’oro nell’inseguimento individuale ai Mondiali 2018 di Ciclismo su posta. Ad Apeldoorn (Paesi Bassi) l’azzurro si è già garantito la terza medaglia iridata consecutiva in questa specialità dopo l’oro del 2016 e l’argento del 2017: a 21 anni può entrare nella leggenda ma dovrà superarsi. L’azzurro, infatti, si troverà di fronte il portoghese Ivo ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : venerdì 2 marzo. Programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara : Terza giornata di gare a Apeldoorn (Olanda) per i Mondiali di Ciclismo su pista. Saranno quattro i titoli assegnati oggi nel Velodromo Omnisport. L’Italia punterà in particolare su Elisa Balsamo nell’omnium e Filippo Ganna nell’inseguimento, entrambi con buone possibilità di conquistare una medaglia. Le finali verranno trasmesse in diretta tv da Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player, mentre RaiSport le trasmetterà in differita ...