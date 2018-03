' Ciao Davide' | striscione Toro per Astori

Torino-Fiorentina - tifosi granata in campo per Astori : 'Ciao Davide' : Dolore a unire le due tifoserie, dal ricordo di quella tragedia a quello di Davide Astori, che rimarrà per sempre uno dei simboli più belli di questo sport. Serie A 2017-2018 tutti i video Guarda ...

Davide Astori ora riposa al cimitero di San Pellegrino Terme : 'Ciao capitano' : 'Ciao Capitano, speciale Davide Astori': è il titolo dell'ultimo saluto in diretta giovedì 8 marzo dalle 9,30 su Sky Sport 24 e in streaming su Skysport.it Il cardinale Betori: 'Le virtù del nostro ...

Serie A ricorda Astori - “Ciao Davide” su tutte le maglie : Serie A ricorda Astori- tutte le squadre di Serie A scenderanno in campo nel 28° turno con una patch con la scritta ‘Ciao Davide’ posta sulla manica della divisa. E’ l’iniziativa decisa dalla Lega Serie A per rendere omaggio al capitano della Fiorentina, Davide Astori. tutte le partite della prossima giornata, al via domani con Roma-Torino, come già annunciato nei giorni scorsi dalla Figc saranno precedute da un minuto di ...

La Serie A onora Astori : sulle maglie delle squadre ci sarà la scritta “Ciao Davide” : I club della Serie A ricorderanno il capitano della Fiorentina sulle proprie maglie nella prossima giornata L'articolo La Serie A onora Astori: sulle maglie delle squadre ci sarà la scritta “Ciao Davide” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Davide Astori - funerali in diretta tv/ Firenze Santa Croce - video : “Ciao Capitano” - i 10mila con la Fiorentina : I funerali di Davide Astori, oggi, alle 10, alla Basilica di Santa Croce a Firenze. Il primo cittadino ha proclamato il lutto cittadino. Malore del suocero in Basilica all'arrivo della bara(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 15:04:00 GMT)

'Ciao capitano'. Tutta Firenze in piazza per l'ultimo abbraccio a Davide Astori : Oltre 12mila persone in piazza Santa Croce per l'addio al capitano della Fiorentina scomparso domenica per un problema cardiaco. Toccante il ricordo dei compagni: 'eri la luce per tutti noi, parlavi ...

«Ciao Davide» - l’arrivo dei calciatori. Da Zanetti a Van Basten|La diretta tv : La camera ardente è stata visitata da oltre 12mila persone. La cerimonia nella basilica di Santa Croce officiata dall’arcivescovo Giuseppe Betori

“Ciao Marco”. Dopo Davide Astori - un altro calciatore morto : 32 anni. Poco dopo il dramma del capitano viola - un altro lutto sconvolge il mondo del calcio. Stessa età - stessa passione e una compagna da anni. E ora giocheranno insieme tra le nuvole. Tristezza : dopo Davide Astori, il mondo del calcio piange un altro giocatore. Proprio nello stesso giorno in cui una fila lunghissime di persone, note e non, attendeva il feretro al centro tecnico federale di Coverciano per dare un ultimo saluto al capitano viola, a pochi chilometri di distanza, nella chiesa di San Pietro e Paolo a Iolo, frazione di Prato, veniva celebrato il funerale di Marco Longo, attaccante dell’Aglianese, un club nel ...

Benevento a Firenze hashtag#CiaoDavide13 : ANSA, - Benevento, 7 MAR - Sulla parte alta della manica sinistra della maglia con la quale il Benevento scenderà in campo domenica prossima a Firenze, contro la Fiorentina, verrà stampato l'hashtag #...

Benevento a Firenze hashtag#CiaoDavide13 : ANSA, - Benevento, 7 MAR - Sulla parte alta della manica sinistra della maglia con la quale il Benevento scenderà in campo domenica prossima a Firenze, contro la Fiorentina, verrà stampato l'hashtag #...

Ciao Capitano - sempre con noi - morto a 31 anni Davide Astori : E’ morto nella notte tra sabato e domenica, inspiegabilmente. Un arresto cardiaco definito dagli inquirenti che ne hanno disposto comunque l’autopsia, come cause naturali. Davide Astori, Capitano della Fiorentina e giocatore della Nazionale Italiana, se ne andato così a soli 31 anni, nel sonno. La morte se l’è portato via dopo una serata passata a giocare col suo compagno di squadra alla Playstation come tanti ...

Ciao Davide - il Capitano di tutti : La notizia della morte di Davide Astori, Capitano della Fiorentina, ha sconvolto il mondo del calcio, privandolo di un eroe normale. Le ultimissime notizie