CI sono almeno 3 morti per un incendio a un casinò di Manila - nelle Filippine : Domenica c'è stato un incendio al Manila Pavilion, un hotel e casino di Manila, la capitale delle Filippine: ci sono almeno tre morti, ma altre due persone sono ancora intrappolate. almeno sei persone sono rimaste intossicate dal gumo, e oltre 300

Almeno sei migranti sono morti nel naufragio di un'imbarcazione al largo delle coste greche : La Guardia Costiera della Grecia ha recuperato i corpi di sei persone, quattro bambini, una donna e un uomo, al largo dell'isola di Gaidaro, che si trova a poca distanza dalla costa turca. Si pensa che le sei persone siano morte

Ponte crolla sull'autostrada in Florida : sono almeno quattro i morti : Il bilancio è drammatico. almeno quattro persone sono morte per il crollo di un Ponte pedonale da poco inaugurato su un'autostrada a Miami. L'ha annunciato il capo dei pompieri della metropoli americana. Il senatore...

Almeno 145 persone sono morte nel terremoto del 25 febbraio in Papua Nuova Guinea : La polizia della Papua Nuova Guinea hanno detto che Almeno 145 persone sono morte nel terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito il paese il 25 febbraio e che si aspettano che il numero cresca nelle prossime settimane. La precedente stima

In Ruanda sono morte almeno 16 persone dopo che un fulmine ha colpito una chiesa : almeno 16 persone sono morte dopo che un fulmine ha colpito una chiesa della chiesa cristiana avventista del settimo giorno nel sud del Ruanda; almeno altre 140 persone sono rimaste ferite e portate nei vicini ospedali. Associated Press ha spiegato

Almeno 67 persone sono morte per il terremoto che la settimana scorsa ha colpito la Papua Nuova Guinea : Il 25 febbraio in Papua Nuova Guinea c'è stato un terremoto di magnitudo 7.5 che ha causato la morte di Almeno 67 persone, secondo le più recenti stime delle organizzazioni che forniscono aiuti umanitari al paese. Ci sono voluti molti

Almeno due persone sono state uccise in una sparatoria alla Central Michigan University - lo sparatore è ancora ricercato : Almeno due persone sono state uccise da colpi di arma da fuoco al dormitorio della Central Michigan University, a Mount Pleasant, nello stato americano del Michigan. La polizia ha detto che lo sparatore è un ragazzo di 19 anni che

In Egitto sono morte almeno 15 persone in uno scontro tra due treni : almeno 15 persone sono morte in uno scontro tra treni nella provincia di Beheira, nel nord dell'Egitto, mentre altre 40 sono state ferite. Lo scontro, la cui causa non è ancora stata chiarita, è avvenuto tra un treno merci e

La Croce Rossa ha detto che negli ultimi tre anni almeno 21 dei suoi dipendenti sono stati licenziati o si sono dimessi per aver ottenuto prestazioni sessuali a pagamento : La Croce Rossa ha fatto sapere che negli ultimi tre anni almeno 21 membri del suo staff sono stati licenziati o hanno deciso di andarsene dopo essere stati coinvolti in attività sessuali contrarie alle regole dell'associazione. Yves Daccord, direttore generale

Almeno 18 persone sono morte per l'esplosione di due autobombe a Mogadiscio - in Somalia : Almeno 18 persone sono morte, e altre decine sono state ferite, in due esplosioni a Mogadiscio: la prima è stata vicino al palazzo presidenziale, la seconda vicino agli uffici dell'agenzia somala di intelligence. Il gruppo islamista terrorista al Shabaab ha

A Maputo - Mozambico - almeno 17 persone sono morte a causa del crollo di un enorme cumulo di rifiuti : almeno 17 persone sono morte a Maputo, in Mozambico, a causa del crollo di un enorme cumulo di rifiuti, provocato dalle intense piogge degli ultimi giorni. Secondo i funzionari locali, diverse persone sarebbero ancora intrappolate nelle loro case del quartiere

Almeno 18 persone sono morte in un attentato suicida in un mercato a Konduga - in Nigeria : Almeno 18 persone sono morte e altre 22 sono state ferite in un attentato suicida compiuto a Konduga, una città del nord della Nigeria, nello stato di Borno. La polizia ha detto di ritenere che gli attentatori siano stati tre, e che

Usa : sparatoria in Florida - le vittime sono almeno 17 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Florida - sparatoria a scuola : Ci sono almeno 20 feriti : Sarebbero almeno 20 i feriti provocati in una sparatoria avvenuta in una scuola, la Stoneman Douglas a Parkland, in Florida. Lo riferisce la Cnn. La crisi è in corso e sul posto sono subito accorsi gli uomini del reparto speciale Swat e le unità cinofile.Secondo l'emittente Cbs è in corso l'evacuazione degli studenti dalla scuola, ma la polizia ha chiesto a studenti e insegnanti di rimanere barricati all'interno finché non vengono ...