Chi sono i Millennials di successo da seguire su LinkedIn

Parte il tour di Francesca MiChielin : sono già cinque i sold out : Il Francesca Michielin tour 2018, la nuova esperienza live di Francesca Michielin , prodotta e distribuita da Live Nation, è una grande avventura che porta l'ecletticità e la maturità artistica di ...

Clementino : 'Sono stato sChiavo della cocaina - ma sono guarito' : La confessione choc del rapper napoletano è avvenuta nel corso di un'intervento nella manifestazione dedicata al mondo del Web in corso alla Fabbrica del Vapore di Milano.

In Italia quasi 3 milioni di lavoratori sono a risChio povertà nonostante l’impiego : In Italia quasi 3 milioni di lavoratori sono a rischio povertà nonostante l’impiego Un allarme lanciato da Censis, Cgil e Confcooperative: il fenomeno colpisce anche i giovani dai 20 ai 29 anni Continua a leggere L'articolo In Italia quasi 3 milioni di lavoratori sono a rischio povertà nonostante l’impiego proviene da NewsGo.

Clementino - a Milano la confessione shock : 'Sono stato sChiavo della cocaina - ma sono guarito' : ... manifestazione dedicata al mondo del Web in corso in questi giorni alla Fabbrica del Vapore di Milano. Alla domanda del collega Ensi "C'è stato un momento della vostra carriera così basso in cui ...

A Ballando con le stelle galeotta fu la sala prove : esplode il feeling per tre coppie. Chi sono? : C’è anche posto per il feeling nella tredicesima edizione del programma televisivo Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci. Ad affiancare ormai la conduttrice di...

Bolivia di Francesca MiChielin - testo e significato : il brano è un mix tra sonorità tropicali ed elettroniche : testo e significato di “Bolivia”, il nuovo singolo di Francesca Michielin in radio dal 16 marzo. Il brano è il terzo inedito estratto dal suo album “2640” pubblicato lo scorso 12 gennaio. Francesca Michielin torna con il nuovo singolo “Bolivia” mentre è partito il suo Tour 2018 Dopo il successo di “Vulcano” ed “Io abito al mare”, Francesca Michielin è tornata in rotazione radiofonica ...

Chi sono i papà che il 19 marzo non fanno nessuna festa : Lunedì 19 marzo 4 milioni di padri separati trascorreranno un'altra festa del papà, in cui non ci sarà spazio per cioccolatini e bigliettini: per loro - ma solo per chi riuscirà a ottenerlo - il ...

Tumore all’ovaio : anche i padri possono trasmettere alle figlie il risChio di ammalarsi : Fino ad oggi si era sentito parlare solo di mutazione genetica da madre in figlia per quanto riguarda il rischio di ammalarsi di Tumore all’ovaio. Classico l’esempio di Angelina Jolie che dopo aver scoperto attraverso i test genetici BRCA 1 e 2 di avere la mutazione trasmessa dalla madre, ha deciso di procedere con il trattamento preventivo togliendo utero e seno. A quanto pare però una mutazione analoga potrebbe essere trasmessa ...