Che succede dentro TIM?

Ah però! Francesco Monte e Paola Di Benedetto - succede subito dopo Verissimo. Da Silvia Toffanin i due ex naufraghi si sono trattenuti. Poi - però - lasciato il salotto tv… Chi aveva anChe il minimo dubbio su di loro dovrà ricredersi : A Verissimo è andata in scena l’intervista di Paola Di Benedetto, poi raggiunta a sorpresa da Francesco Monte. I due ex naufraghi si sono ricongiunti da pochissimo e, per la prima volta e insieme, hanno raccontato a Silvia Toffanin della storia d’amore sbocciata ma subito messa in stand by in Honduras. Il flirt era appena nato quando lui, travolto dal canna-gate, ha deciso di abbandonare il reality. Lei, invece, ha resistito ...

“Se rubi in Italia - non succede nulla”. L’intercettazione tra due albanesi e il commento del procuratore di Bergamo - Che ‘gli dà ragione’ : Da un’intercettazione telefonica fra due albanesi che si accordano su furti da fare nelle stazioni di servizio, emerge come sia considerato il sistema giudiziario Italiano. Il procuratore capo di Bergamo Walter Mapelli commenta l’intercettazione e spiega perché la normativa è deficitaria. Tanto da indurre anche malviventi stranieri a venire in Italia per compiere i loro reati. Come non bastasse, i dati “ci dicono che il nostro ...

“L’ho fatto per Silvia”. La sorpresa di Fabrizio Corona alla sua fidanzata - inattesa e davvero “originale” - Che ha spiazzato tutti : Che stia per succedere qualcosa di grosso tra i due? : Un periodo davvero felice, questo, per Silvia Provvedi. Prima, la cantante ha potuto finalmente riabbracciare fuori dal carcere il suo Fabrizio Corona, un incontro puntualmente immortalato dalle telecamere e diventato virale sui social. Poi la soddisfazione di aver conquistato la finale di Dance Dance Dance in coppia con la sorella Giulia. Ora, è proprio il fidanzato a darle un’altra piccola gioia, tributandole omaggio con un ...

Fantacalcio - Serie A : Che succederà nei testa-coda di giornata? : Che succede se la corsa Champions si intreccia con la lotta salvezza? La temperatura si alza, soprattutto nel girone di ritorno quando i punti pesano di più, sia nella parte alta che in quella bassa ...

Donna si masturba sul treno - un uomo si avvicina e succede l’incredibile. Mentre era in viaggio vede una signora molto ‘indaffarata’ così decide di ‘fare qualcosa’. Prende una bottiglietta e quello Che fa è assurdo : “Cose dell’altro mondo…” : Al mondo ci sono 7,5 miliardi di esseri umani, è pertanto normale che accada di tutto. Fatti assurdi che ogni giorno si consumano e dei quali, in alcune occasioni, non vorremmo sapere assolutamente nulla. Shane Brennan è un uomo australiano proveniente dalla cittadina Wollongong, a sud di Sydney e mentre si trovava sul treno ha dato vita insieme a una sua degna compare a un siparietto allucinante. Il soggetto in questione, mentre si ...

“Lo ha fatto prima della diretta”. Isola dei Famosi - in studio il gelo è totale. Durante la trasmissione - mentre gli occhi erano puntati sulla Marcuzzi furiosa - a uno dei vip succedeva qualcosa di molto imbarazzante Che non è sfuggito agli spettatori più attenti. “Una bomba a orologeria” : L’ottava puntata de L’Isola dei Famosi è stata un bel caos. Alessia Marcuzzi ha perso la pazienza con Eva Henger che continuava a insistere per poter parlare del canna-gate. La padrona di casa, forse esagerando un po’, ha perso la testa e ha aggredito la Henger così: “Sei andata tu in tutte le trasmissioni a parlarne. Non fare la buona samaritana adesso. Tu hai detto la tua verità però non fare discorsi moralisti a me quando io non sono mai ...

Bambini non in regola con le vaccinazioni - Che cosa sta succedendo ora nelle scuole? : (Foto: Sean Gallup/Getty Images) Nonostante le stime che parlano di circa 30mila Bambini ancora non in regola con le vaccinazioni, alla scadenza del termine ultimo imposto dal ministero della Salute per rispettare gli obblighi di legge non sono stati registrati particolari problemi. Per il momento si parla solo di casi sporadici che coinvolgono un numero molto ridotto di iscritti a scuola. Viste le differenze regionali e nella gestione da parte ...

“Che schiaffo!”. D’Urso-Bonolis : succede in diretta. Forse ‘il collegamento’ vi è sfuggito - ma la batosta sonora arriva poco prima di salutare il pubblico. Sì - Barbara ha avuto questo coraggio. E ora aspettiamoci la vendetta di Paolo : Le frecciatine tra i volti del mondo spettacolo, oltretutto della stessa rete, si sprecano ultimamente. Ogni settimana, per dire, assistiamo a qualche botta e risposta tra Barbara D’Urso e Alessia Marcuzzi. E anche nell’ultima diretta dell’Isola dei Famosi, l’ottava, andata in onda il 12 marzo, la padrona di casa, seppur in maniera velata, ha fatto riferimento ai programmi di Carmelita. Durante il suo durissimo sfogo ...

Parcheggi - divieti - navette : Che succede nel weekend di San Giuseppe : La Spezia - Sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 marzo torna la Fiera di San Giuseppe, uno degli eventi più attesi dagli spezzini. La fiera si terrà dalle 8.00 alle 20.00, con prolungamento fino alle 22.

Mourinho sentenzia : "L'Inter non vince? Succederà anChe alla Juventus" : Lo Special One ha lanciato la sua profezia nei confronti della Juventus : 'L'Inter non vince? Nel mondo del calcio ci sono momenti di transizione, non puoi sempre vincere. anche la Juve passerà un ...

Scuola - troppi ponti e poChe lezioni : cosa succede? : In questo articolo vi parleremo di una problematica riguardante più della Scuola italiana in questo periodo. Per comprendere bene la situazione, bisogna partire da un recente articolo apparso sul Messaggero, stilato da Camilla Mozzetti e Lorena Loiacono. L’argomento ha riguardato il numero eccessivo di interruzioni che si sono avute durante l’anno scolastico 2017/2018. C’è dunque […] L'articolo Scuola, troppi ponti e ...

“Nel nome di Astori”. L’omaggio da pelle d’oca dello stadio a Davide. Succede al minuto 13 della partita tra Fiorentina e Benvento. Immagini Che spaccano il cuore - destinate a passare alla storia : La Fiorentina è da poco scesa in campo per effettuare il riscaldamento prima del match di campionato con il Benevento. Tutti i calciatori indossano la maglia numero 13 di Davide Astori, il capitano viola morto domenica scorsa durante la notte alla vigilia del match con l’Udinese. La squadra viola è stata accolta da un lungo applauso del pubblico dello stadio ‘Artemio Franchi’. In curva Fiesole toccante striscione ...

Terme di Petriolo chiuse - “colore anomalo delle acque” : Che sta succedendo in Toscana? : Proseguono gli accertamenti alle Terme di Petriolo, in località Petriolo a Monticiano, in provincia di Siena. Le analisi disposte oggi dallo stabilimento – chiuso da ieri in via precauzionale al presentarsi del fenomeno – dimostrano una consistente diminuzione della percentuale di ferro rispetto alle analisi fatte ieri. Nessun pericolo è mai stato riscontrato per la salute degli ospiti dello stabilimento, chiuso al pubblico quando si ...

Masterchef 7 - vince Simone. Ed ecco Che succede a casa sua dopo la puntata. Finale tra giovanissimi e a colpi di menu tra tradizione e innovazione - ma i giudici premiano il 22enne di Montecosaro. E lì - dopo la proclamazione… Che roba! : Alla fine il settimo Masterchef italiano è Simone Scipioni. Ventidue anni, di Montecosaro (in provincia di Macerata), con un menù in equilibrio tra tradizione e sperimentazione, il giovane studente universitario di Scienze dell’Alimentazione con il dialetto marcato ha battuto la concorrenza, ovvero l’altrettanto brava e giovane finalista Kateryna, 23 anni. Simone si è aggiudicato il titolo, pubblicherà il suo primo libro di ...