Cecilia Capriotti lite con Craig Warwick e Monica Setta Domenica Live | “Vi denuncio” La

Domenica Live - Cecilia Capriotti e Amaurys Perez insieme all'Isola dei Famosi 2018? Lo scontro con Craig Warwick : A Domenica Live , oggi, si affronta un altro spinoso argomento legato all'Isola dei Famosi 2018. Come riportato da Casa Signorini, Amaurys Perez avrebbe tradito la moglie Angela con una delle isolane. Le principali 'indiziate', Rosa Perrotta, Alessia Mancini e Cecilia Capriotti , quest'ultima, presente, in puntata:prosegui la lettura Domenica Live , Cecilia Capriotti e Amaurys Perez insieme all'Isola dei Famosi 2018? Lo scontro con Craig ...

