Catania Reggina Streaming video e diretta tv | numeri a confronto Orario | quote e

Catania Reggina/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario - risultato live : diretta Catania-Reggina: info Streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma allo stadio Massimino.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 04:32:00 GMT)

Serie C - il Catania tiene in vita il campionato : solo un pareggio per la Reggina : Si è giocata la 27^ giornata del campionato di Serie C, non cambia niente nelle zone alte della classifica e questo favorisce sicuramente il Lecce che così continua a guidare la classifica con margine, la squadra di Liverani ha ottenuto tre punti preziosissimi nella gara in trasferta contro l’Akragas in rete Saraniti e Dubickas. Successo davanti al pubblico amico per il Trapani che ha la meglio sul Fondi con il punteggio di 3-1, vittoria ...

Calciomercato Reggina - arriva l’attaccante Samb - Porcino al Catania : Calciomercato Reggina – “La Reggina 1914 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Samb Falou Ndiaye. l’attaccante classe ’97 arriva in prestito dal Genoa fino al termine della stagione con diritto di opzione a favore della Reggina 1914″. Si conclude così la campagna invernale per la Reggina, nuovo innesto in attacco dunque per il tecnico Agenore Maurizi, la squadra adesso dovrà provare a raggiungere la salvezza ma ...