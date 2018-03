Catalogna | Puidgemont | L' indipendenza non è l' unica strada

Catalogna - rinvio investitura Puidgemont : 10.59 Il presidente del Parlamento catalano, Torrent, ha annunciato di aver rinviato la seduta prevista alle 15 per la rielezione di, Puigdemont, dopo la diffida della Corte costituzionale spagnola. Torrent ha detto che il Parlamento ha presentato un ricorso davanti alla Consulta di Madrid. "Non presenterò un altro candidato all'investitura, non accetteremo ingerenze", ha affermato.