Caso Skripal | la sfida di Putin all’Europa Ricompattare i russi e portarli alle urne

Caso Sergei Skripal - la Russia espelle 23 diplomatici britannici. E chiude il British Council : Mosca ha dichiarato 'persone non grate' 23 diplomatici britannici in Russia, che dovranno quindi lasciare il Paese entro una settimana: una misura speculare a quella adottata da Londra nei giorni scorsi come ritorsione per l'avvelenamento dell'ex spia russa Serghei Skripal a Salisbury. Lo si apprende dall'agenzia Itar-Tass.Oltre ad espellere i 23 diplomatici, Mosca ha anche disposto la cessazione dell'attività in Russia del British ...

Caso Skripal - Mosca espelle 23 diplomatici Uk e chiude il British Council : "Irregolare" : Mosca ha dichiarato 'persone non grate' 23 diplomatici britannici in Russia, che dovranno quindi lasciare il Paese entro una settimana: una misura speculare a quella adottata da Londra nei giorni scorsi come ritorsione per l'avvelenamento dell'ex spia russa Serghei Skripal a Salisbury. Lo si apprende dall'agenzia Itar-Tass. Mosca si riserva inoltre altre misure restrittive nel Caso di ulteriori passi "ostili" da ...

Caso Skripal - Macron e Merkel : reagiremo : 1.01 Totale solidarietà alla Gran Bretagna da parte del presidente francese Macron e la cancelliera tedesca Merkel. per il Caso dell'ex spia russa Skripal, "avvelenata" a Salisbury (Inghilterra) con il gas nervino. In conferenza congiunta a Parigi: "Condanniamo l'ingerenza russa.Molti pensano che la Russia sia responsabile. E su scala internazionale studieremo insieme la reazione appropriata". Poi:"Il voto in Italia ha messo in crisi la Ue già ...

Caso Skripal - il ministro degli esteri britannico : “Putin dietro l’avvelentamento”. E Gentiloni chiama May : “Giusto chiedere risposte a Mosca” : Il ministro degli esteri britannico, Boris Johnson, rincara la dose: per Londra, dice, è «enormemente probabile» che l’avvelenamento dell’ex spia Sergei Skripal sia stata «una decisione di Vladimir Putin»: lo ha affermato durante una visita a un museo di Londra insieme al collega polacco, Jacek Czaputowicz. «Non abbiamo nulla contro la Russia, non...

Caso Skripal - forse il nervino era nella valigia della figlia. Gentiloni chiama May : "Giusto chiedere risposte a Mosca" : Una telefonata tra il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e la premier britannica Theresa May. È quanto si apprende da fonti del governo. Nel corso della conversazione Gentiloni ha confermato la condanna del gravissimo atto di Salisbury, la piena solidarietà italiana alle autorità britanniche nella fiducia che sapranno individuare e punire i...

Caso Skripal - forse il nervino era nella valigia della figlia : L’agente nervino che ha ridotto in fin di vita l’ex spia russa Serghei Skripal e sua figlia sarebbe stato messo proprio nella valigia della ragazza, prima ancora che partisse da Mosca....

Caso Skripal - la Russia risponde a May : “Espelleremo i diplomatici britannici in Russia” : Misure contro il Regno Unito, inclusa l’espulsione dei diplomatici britannici, arriveranno «molto presto, lo prometto». È quanto ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Ria. Il Cremlino ha denunciato la posizione «assolutamente irresponsabile» di Londra dopo l’annuncio da parte di Gran Bret...

Caso Skripal : Gb - Usa - Francia e Germania accusano Mosca Così vivono le spie|Immagini : Messaggio congiunto di Donald Trump, Emmanual Macron, Angela Merkel e Theresa May per l’attacco chimico di Salisbury contro l’ex spia russa Skripal

Limonov all'ANSA - Caso Skripal montatura contro la Russia : "Il caso Skripal è una messa in scena. La Russia non avrebbe avuto nessun tornaconto ad ammazzarlo, anzi: se fosse stato davvero pericoloso, non lo avrebbero liberato per poi tentare di ammazzarlo. ...

Limonov difende Putin : "Il Caso Skripal è una montatura contro la Russia" : "Il caso Skripal è una messa in scena. La Russia non avrebbe avuto nessun tornaconto ad ammazzarlo, anzi: se fosse stato davvero pericoloso, non lo avrebbero liberato per poi tentare di ammazzarlo. Col nervino si muore in pochi minuti mentre lui invece è ancora vivo". Così lo scrittore e attivista politico Eduard Limonov in un'intervista all'ANSA.

