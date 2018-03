huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Caso Cambridge Analytica, Usa e Uk mettono sulla graticola Mark Zuckerberg per il 'furto' di dati - Paolo_Tamagnini : RT @HuffPostItalia: Caso Cambridge Analytica, Usa e Uk mettono sulla graticola Mark Zuckerberg per il 'furto' di dati - mante : I numeri del caso Cambridge Analytica mi sembrano parecchio gonfiati. Stiamo parlando di 270mila persone (quante US… - HuffPostItalia : Caso Cambridge Analytica, Usa e Uk mettono sulla graticola Mark Zuckerberg per il 'furto' di dati -

(Di domenica 18 marzo 2018) Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna chiedono arisposte. Ildell'oscuramento di, la società di dati che ha aiutato Donald Trump alle elezioni del 2016 e ha favorito la campagna per la Brexit, riaccende i riflettori su Facebook e sull'uso politico della sua piattaforma."deve essere sentito dalla commissione giudiziaria del Senato su cosa Facebook sapesse esattamente sull'utilizzo dei dati di 50 milioni di americani per spot pubblicitari politici mirati e per la manipolazione degli elettori", afferma la senatrice democratica Amy Klobuchar.Dello stesso tono la richiesta del parlamentare inglese Damian Collins, che guida le indagini sulle interferenze politiche nell'ambito delle quali funzionari die Facebook sono stati sentiti. "Scriverò ae gli chiederò di comparire, o di far comparire ...