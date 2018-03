Caro Beppe Grillo | cosa farà il Movimento 5 stelle per la sanità?

ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 marzo 2018)ha ragione. Inesistono tanti sprechi, tante inappropriatezze, tante inutilità. Sui numeri citati sarei più cauto ma sui fenomeni non ci sono dubbi. Ciò detto a me interessa capire “e “come”il futuro ministro della salute dela intervenire su questa materia. Anzivoglio essere più preciso. Siccome gli argomenti della tua denuncia: 1) sono alla base dell’attuale politica sanitaria del Pd che, usandola come giustificazione per definanziare il sistema pubblico, ha perso inuna barca di voti; 2) sono il cavallo di battaglia di coloro che da almeno 20 anni pensano di risolvere ognicon la razionalizzazione (riforma Bindi del 1999). Vorrei essere sicuro che ilper rimediare allo scempio non commetta gli errori del Pd e sullanon faccia la fine elettorale che ha fatto il Pd. I quattro errori da ...