CARLO CRACCO Sulla suocera | Non mi fa toccare la cucina e mi arrabbio

La verità di CARLO CRACCO : "Vi spiego perché in cucina sono severo" : "In cucina sono severo perché bisogna stare attenti, ci sono i fuochi, ci sono i coltelli bisogna è necessario restare concentrati". Questa è la motivazione che lo chef stellato

CARLO CRACCO e quella stella Michelin in meno - lo chef rompe il silenzio : “Quando prendi una stella Michelin sei felice, quando te la tolgono un po’ meno . Se succede devi sempre fare una riflessione, per correggerti, migliorarti. Si riparte e si ricomincia da capo”. Così...

CARLO CRACCO - PREZZO CHOC PER LA MARGHERITA A MILANO/ Il “caso” fa discutere anche all'estero : CARLO CRACCO presenta la pizza MARGHERITA nel suo ristorante in Galleria a MILANO , una versione rivistata e dal costo esoso e subito esplode la polemica sul web. Ne parlano anche all'estero (Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 22:08:00 GMT)

La pizza di CARLO CRACCO fa infuriare i napoletani : "Non è una vera Margherita" : I puristi non ci stanno. Quella di Carlo Cracco, per loro, non è una vera Margherita. Lo chef stellato ha proposto una rivisitazione del piatto tipico della cucina napoletana nel suo ristorante in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, al costo di 16 euro. La versione di Cracco prevede un impasto diverso, con diversi cereali combinati tra loro per renderlo croccante, e una salsa più densa rispetto all'originale. È evidente che ...