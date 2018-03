Capo d' Orlando Sassari Info streaming video e diretta tv | orario e risultato live

L'Armani vince davanti ad Ancelotti - Capo d'Orlando al 16° ko di fila : Milano c'è, è ripartita, escluso il derby di coppa Italia perso con la Cantù incerottata è in serie positiva da 4 turni, in campionato, e viene dal 4° successo esterno in Eurolega. Regge il passo di ...

Basket - 21a giornata Serie A 2018 : Capoliste in trasferta - Milano a Bologna e Venezia a Torino. Pesaro-Capo d’Orlando vale la salvezza : Ventunesima giornata di campionato ed impegno in trasferta per le due squadre al vertice. L’Olimpia Milano, reduce dalla bella vittoria in Eurolega a Mosca contro il Khimki, va a Bologna a far visita alla Virtus in una sfida storica per la pallacanestro italiana. La squadra di Pianigiani è in ottima forma, arriva da tre vittorie consecutive e punta a mantenere la vetta della classifica, mentre dall’altra parte c’è una Bologna ...