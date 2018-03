Capelli | 70 tagli medi per la primavera-estate 2018

Francesco Monte - nuovo taglio di Capelli : "Coincideva con una ripartenza personale" : Che un taglio di capelli sia (spesso) sinonimo di un cambio repentino dello stile di vita è roba nota, ma certe volte vuol dire anche dare un taglio al passato; Francesco Monte ne sa qualcosa. Recentemente, prima della (breve) partenza all'Isola dei Famosi ha voluto darsi un nuovo tono: dal capello lungo stile bravo ragazzo d'antan che abbiamo trovato anche nell'ormai famigerato periodo complicato post Cecilia Rodriguez; a quello corto, ...

Oltre 50 tagli di Capelli per la primavera-estate 2018 : Uno dice: «Arriva la primavera, new look!», e pensa di risolverla così. E infatti quasi sempre questa tipica espressione da cambio stagione riassume tutto e non richiede particolari spiegazioni. Poi però quando arrivano le nuove collezioni di tagli dai saloni orientarsi non è mai facile. Le linee sono tantissime e ricche di dettagli e gli styling non sono da meno. Insieme a tre hair stylist, abbiamo, tracciato una «hair-mappa» sulle nuove ...

Il nuovo taglio di Capelli post-gravidanza di Jessica Alba : Jessica Alba è diventata mamma per la terza volta il 31 dicembre 2017, il piccolo si chiama Hayes Alba Warren e il 6 marzo ha compiuto due mesi, ma solo adesso l’attrice ha deciso di dare una svolta al look da gravidanza. E come? Con un taglio di capelli, naturalmente. Il nuovo hair style scalato davanti di Jessica Alba riporta in vita i suoi capelli ormai sfibrati e impoveriti non solo dai nove mesi di dolce attesa ma ...

Tagli Capelli scalati - cinque consigli per un risultato da star : Corti, lunghi, medi: per la Primavera-Estate 2018 i saloni propongono soluzioni per tutte le teste (e le esigenze), ma ad accomunarli c’è la costante che li vuole in perenne movimento, svincolati da qualsiasi forma di staticità. Le star, in questo, sono maestre, perfette interpreti dei layered haircuts, ossia degli scalati, che garantiscono chiome vivaci, meglio se accompagnate da sfumature vibranti, che mettono in evidenza i detTagli ...

Taglio di Capelli da uomo rasati ai lati - il nuovo trend : State cercando di dare una nuova impronta al vostro look scegliendo uno stile evergreen, ma non sapete quale? La risposta ce la suggeriscono le serie tv più amate dell’ultima stagione e prima ancora la storia. Pazzi di Gomorra vorreste avere i capelli alla Sangue blu, il personaggio new entry della terza stagione (e come lui molti altri della serie), o vi siete follemente innamorati del look rétro alla Peaky Blinders sfoggiati da Tommy e ...

Islam - segrega e pesta la figlia. Fai schifo - poi le taglia Capelli : Una storia di vessazioni, regole Islamiche, prevaricazioni, umiliazioni e violenze. Lei, Alisha (il nome è di fantasia), ha 19 anni e con la madre ha vissuto per anni i rigidi dettami del padre che non voleva si integrasse troppo in Occidente."Non ero libera di uscire dopo la scuola e Facebook lo guardavo di nascosto - ha raccontato la giovane di fronte ad un giudice monocratico a Roma - Nel 2016 ho lasciato la scuola perché papà mi ...

Michelle Hunziker a Sanremo ho dovuto tagliare i Capelli : Michelle Hunziker nello studio di Mattino 5, ospite della conduttrice Federica Panicucci, fa una rivelazione. Appena tre giorni prima dell’inizio del Festival, la showgirl svizzera è stata infatti costretta ad accorciare di ben dieci centimetri la lunga chioma bionda. «Non volevo, ma ho dovuto tagliare i miei amati capelli» – ha spiegato Michelle – «Avevo bisogno di un significativo cambio di look, ma è sempre un trauma dover ...

Jennifer Aniston e quel taglio di Capelli che fa (ancora) impazzire : L’amica che tutte vorremmo. L’attrice piena di talento e simpatia (ha una sua stella sulla Walk of Fame). La brillante ragazza di Ross in Friends (serie tv che l’ha portata al successo negli Anni’90). L’attivista impegnata nelle difesa delle altre donne (è una delle principali finanziatrici di Time’s Up insieme a Meryl Streep). La moglie che ha trovato il marito perfetto (Justin Theroux che ha sposato nel ...

MICHELLE HUNZIKER - LOOK/ Taglio di Capelli dal gusto retrò - ma ecco come la preferisce il pubblico : MICHELLE HUNZIKER con capelli raccolti e vestito Trussardi in apertura della terza serata del Festival di Sanremo 2018, oggi 8 febbraio 2018: il commento del web(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 00:10:00 GMT)