Caos neve e ghiaccio nel Regno Unito | disagi nei trasporti | allerta maltempo

USA - tempesta di neve sulla costa orientale : Caos trasporti - a New York previsti da 20 a 33 cm di neve : Una nuova tempesta di neve, la secondo in meno di una settimana, ha investito la East Coast degli Stati Uniti determinando il caos nei trasporti: oltre 2.760 voli sono stati cancellati, e bus e treni sono fermi in riferimento a diverse tratte. A New York sono attesi da 20 a 33 cm di neve, mentre tra New Jersey, Connecticut e nello Stato di York potrebbero registrarsi 50 centimetri di accumulo. Disagi negli aeroporti di Newark (New Jersey), di ...

Gelicidio e maltempo - autostrade chiuse/ Neve su A1 e A12 - Caos Emilia Romagna e Liguria : tilt treni e aerei : maltempo, Neve e Gelicidio, ultime notizie: A1 chiusa da Milano a Bologna per pioggia gelata e ghiaccio in Emilia Romagna, caos anche in A12 in Liguria. treni e aerei in tilt(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 11:10:00 GMT)

Caos ferroviario - non solo neve e ghiaccio ma anche due guasti sulla linea AV : Teleborsa, - neve, freddo e ghiaccio sono ripresi con forza, come previsto. E oggi 1 marzo altri "problemi" anche per "guasti in linea a treni Alta Velocità". Il numero di quanti impegnati nella task ...

Caos neve a Berna e Zurigo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Maltempo : ancora neve e Caos in Gb : ANSA, - LONDRA, 28 FEB - neve e freddo continuano a imperversare anche sul Regno Unito, sulla coda della perturbazione di origine siberiana che investe l'Europa e non solo. Londra è stata imbiancata ...

Non c'è la neve ma il ghiaccio a Capodichino è ancora Caos - Foto : Ressa, proteste, urla, spintoni. Informazioni zero e caos totale. Tutto per un po' di ghiaccio. All'aeroporto di Capodichino continuano i disagi, tra la folla imbestialita e passeggeri che da tre ...

Maltempo e neve : anche Spagna nel Caos per l’ondata di gelo - allerta in 40 province : L’ondata di gelo siberiano che sta imperversando in Europa fa sentire i suoi effetti anche in Spagna dove la neve continua a creare grossi disagi alla circolazione: in 201 strade e valichi si segnalano neve e ghiaccio, 11 sono chiusi e in 52 è richiesto l’uso di catene. Le autorità hanno chiesto alla popolazione di evitare l’uso di macchine private per il rischio di incidenti o di rimanere bloccati. Il Maltempo si sta ...

Treni nel Caos per la neve - Fs chiede scusa : “Abbiamo commesso degli errori” : “Dobbiamo delle scuse ai passeggeri. Sono stati commessi degli errori che non ripeteremo. Quando uno sta sette ore in treno c’è poco dire, bisogna solo scusarsi, e attrezzarsi per fare sì che non accada...

Gelo : Caos treni - mercoledì a Roma scuole riaperte. Neve a Napoli | : Temperature ancora in calo dopo le nevicate di lunedì . Giovedì nuova perturbazione. Rete ferroviaria in tilt : ritardi al Sud, ma situazione risolta nella Capitale. All'aeroporto Capodichino ...

Trasporti nel Caos per la neve - Delrio : 'Mai più fatti simili' : 'Mai più fatti simili'. Lo afferma il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, nella nota che annuncia la predisposizione di un piano da parte di Fs, richiesto dallo stesso ministro 'a seguito dei ...

Maltempo a Bari - il sindaco chiude le scuole dopo le polemiche. Giornata di Caos per la neve : La città in tilt per la nevicata che il Comune definisce "Imprevista". Ponti chiusi e poi riaperti, riatardi per i treni e voli cancellati. Il Comune sparge il...

Maltempo - 43 treni cancellati e Caos nelle stazioni : la neve manda in tilt la rete : Burian, il freddo vento siberiano che ha portato neve e gelo sull’Italia, sta causando grossi problemi alla circolazione ferroviaria. Emblematico è il caso del treno Intercity partito da Reggio Calabria che ha impiegato oltre 29 ore per arrivare a Torino. trenitalia fa sapere che finora, nella sola giornata di martedì, sono 43 i treni dell’alta velocità cancellati per il piano di emergenza messo in atto dopo l’ondata di ...

Neve a Napoli - riapre aeroporto e Caos trasporti/ Maltempo ultime notizie : treni ko - ripresi bus e metro : Neve a Napoli, Maltempo blocca aerei e treni: voli cancelati a Capodichino, ultime notizie sui trasporti nel caos: stop ai mezzi pesanti, intanto De Magistris attacca la Protezione Civile(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 17:20:00 GMT)