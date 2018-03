Cane su aereo sbagliato | nuova gaffe United

Cane su volo sbagliato - aereo rientra : 00.26 Nuova gaffe per United Continental. La compagnia aerea Usa è stata costretta a deviare uno dei suoi velivoli dopo essersi resa conto di aver imbarcato un Cane diretto a un'altra destinazione. Si tratta del terzo incidente riguardante un Cane per la linea aerea nell' ultima settimana. Lunedì scorso un Cane è morto a bordo di un aereo United dopo che l'equipaggio aveva costretto il proprietario a farlo viaggiare nella cappelliera. Il ...

Cane costretto a viaggiare nella cappelliera dell’aereo : muore bulldog francese : Un assistente di volo ha costretto una donna a mettere il suo Cane nella cappelliera sopra il posto, nonostante fosse trasportato in un contenitore a norma: l’animale è morto e la compagnia aerea United Airlines si è dovuta scusare. L’incidente è avvenuto in un volo tra Houston e New York. “Non sarebbe mai dovuto accadere“, ha affermato la compagnia in un comunicato, presentando le sue “profonde condoglianze alla ...

"Il suo Cane non può salire sull'aereo" : non vedente costretto a rimanere a terra : Un passeggero non vedente non è potuto salire a bordo di un volo Ryanair perché la compagnia non avrebbe fatto imbarcare il suo cane guida. Questa la denuncia di un giovane trapanese. Andrea Barbera avrebbe dovuto...