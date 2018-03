: “Quello che ci interessa è dare persone di garanzia alla presidenza delle due Camere, dei due rami del Parlamento… - fattoquotidiano : “Quello che ci interessa è dare persone di garanzia alla presidenza delle due Camere, dei due rami del Parlamento… - fattoquotidiano : Uno schema concordato con tutti per individuare i nomi dei nuovi presidenti di Camera e Senato ma no ai condannati… - SkyTG24 : Presidenze Camere, Salvini: 'Chiamata di Di Maio? Ho telefono acceso' -

"Oggi ho sentito telefonicamente i principali esponenti dii futuri gruppi parlamentari per unsull'individuazione dei Presidenti delle. E'il primo passo per far partire questa legislatura". Così Disul blog delle Stelle. "Ho sentito Martina, Brunetta, la Meloni, Grasso e ho riscontrato una disponibilità a proseguire il", precisa."Poi ho sentito Salvini-scrivepur non non parlando di nomi e ruoli abbiamo convenuto di far partire il Parlamento quanto prima".(Di domenica 18 marzo 2018)