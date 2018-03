Camera | Di Maio chiude al condannato Romani Lui | “Sbagliato come padre” E Morra | “Anche

Di Maio : 'A noi la presidenza della Camera ma dialogo con tutti. Subito l'abolizione dei vitalizi' : Per la definizione delle presidenze delle camere 'stiamo facendo tutto in assoluta trasparenza: questa è una importante novità per le dinamiche della politica italiana. Sono fiducioso che tutte le ...

Vitalizi e legge elettorale - Di Maio tenta Salvini per ottenere la Camera : Se Di Maio vi sembra il Renzi prima maniera, inzuppato di vocazione maggioritaria, non vi sbagliate. Il leader del M5S torna a surfare i territori del Nord in chiave elettorale. Ieri ha convocato la ...

Nuovo governo - la tentazione di Di Maio : guidare la Camera : Ok dal dem Rosato, ma i 5 Stelle minimizzano. Presidenze, ecco i papabili M5S-Lega, il Colle non mette veti. Ma niente scorciatoie per le urne

Rosato (Pd) : “Di Maio vuole fare il presidente della Camera - noi non siamo ostili” : Secondo il capogruppo del Pd alla Camera, Ettore Rosato, il capo politico del M5s Luigi Di Maio vuole essere il prossimo presidente della Camera: "Abbiamo votato Di Maio alla Camera una volta e non siamo ostili".Continua a leggere

Di Maio : presidente Camera M5s spianerebbe strada a stop vitalizi : E' la prima volta nella storia della Repubblica che la forza politica con la maggioranza relativa di seggi nelle due Camere condivide con i suoi elettori e con tutti i cittadini questo percorso. Non ...

Parlamento : Di Maio - presidente Camera M5S spianerebbe strada stop vitalizi : Roma, 16 mar. (AdnKronos) – “Il prossimo obiettivo è abolire i vitalizi. Qualche mese fa siamo arrivati a un passo dall’eliminarli, e ora vogliamo andare fino in fondo. Gli uffici di Presidenza regolano la vita dei parlamentari. Possiamo agire direttamente sul bilancio della Camera, e un presidente del MoVimento 5 Stelle spianerebbe la strada a questo traguardo”. Lo scrive sul blog delle Stelle il capo politico e ...

Di Maio vuole la presidenza della Camera dei Deputati : Salvini telefona a Di Maio con l'intento di cercare le prime soluzioni riguardo la presidenza di Camera e Senato. Berlusconi non prende bene l'avvicinamento del movimento alla "zona centrodestra". Gentiloni richiama al coraggio e alla serietà. Intanto si è forse già deciso a chi toccherà la presidenza della Camera dei Deputati. Prime condizioni post voto Da una telefonata tra Di Maio e Salvini ne è emerso (a quanto pare) il nome del futuro ...

Parlamento : Rosato - mia previsione? Di Maio presidente Camera : Roma, 15 mar. (AdnKronos) – “La mia previsione? Di Maio presidente della Camera”. Lo ha detto Ettore Rosato a Piazza Pulita sulla partita della presidenza delle Camere. L'articolo Parlamento: Rosato, mia previsione? Di Maio presidente Camera sembra essere il primo su Meteo Web.

M5s-Lega - prove di accordo. Di Maio a Salvini : 'presidenza Camera a noi' : Stessa poltrona ambita dalla Lega. 'Berlusconi è disperato, dicono i capigruppi pentastellati, per questo fa campagna acquisti. Ma i nostri parlamentari non sono in vendita' -

Salvini chiama Di Maio. Il leader M5S : «Vogliamo la presidenza della Camera» : Prove di intesa per formare un governo. Di Maio su Facebook: «Noi siamo la prima forza politica del Paese, Montecitorio spetta a noi. L’ho detto a Salvini»