Cade un albero su viale Garibaldi - FOTO

Elio muore Cadendo da un albero - ma dona gli organi e salva tre persone : Elio Vallesi, 70enne di Porto San Giorgio, è morto a causa dei traumi riportati cadendo da un albero: fegato e reni sono stati donati a malati di Ancona e Treviso che da tempo attendevano il trapianto.Continua a leggere

Il ramo di un albero gli Cade sulla testa : bimbo muore dopo aver lottato per 5 anni : Il 29 ottobre 2012, Tripp fu vittima di un terribile incidente mentre si trovava all'asilo della sua città, Atlanta, nello Stato USA della Georgia. dopo aver combattuto per tutto questo tempo, si è spento ieri all'età di sette anni.Continua a leggere

Maltempo Roma : Cade albero di 25 metri - strada chiusa : 1/4 ...

Roma - Cade albero su parco bimbi : Roma, 26 feb. (AdnKronos) - Un ramo di un grosso pino è caduto - a causa della nevicata - nella zona del parco giochi per i bambini in piazza Santa Maria Liberatrice a Testaccio, quartiere di Roma. Al momento della caduta, poco prima delle 11, il parco era pieno di bambini che stavano giocando a pal

Maltempo : a Villanova Mondovì un albero Cade e trancia la condotta idrica : "Ad essere interessato dal danno " commenta il geometra Silvano Vinai , tecnico di "Mondo Acqua Spa" " è stato un tubo che collega la vasca dei Denina alle captazioni di Rolando, dove è presente un ...

Maltempo : Cade un albero nella caserma di polizia di San Sabba : La notte scorsa all’interno del comprensorio del Commissariato di polizia di San Sabba è caduto un albero di grosse dimensioni che “per fortuna non ha causato danni a persone o mezzi in transito. Si è quindi reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto al taglio dell’albero che nella caduta aveva coinvolto anche un cavo elettrico”. Lo rende noto un comunicato della Silp-Cgil. “Nelle ...

Montelparo. 45enne Cade da un albero : trasportato a Torrette. È grave : Brutto incidente questa mattina a Montelparo in Via Serrone. Un uomo di circa 45 anni si trovava nel giardino della sua abitazione e stava potando i rami di un albero quando improvvisamente ha perso l'...

Maltempo Roma : un albero Cade su un cortile condominiale : Un pino marittimo alto 25 metri è caduto sulla strada di un cortile condominiale probabilmente a causa del vento e Maltempo di queste ultime ore. Non ci sono feriti. L’episodio si e’ verificato intorno alle 14,30 di oggi pomeriggio, in via Codirossoni, al civico 10. Sul posto ci sono i vigili del Fuoco del Comando di Roma. L’albero ha danneggiato due auto parcheggiate nelle vicinanze. Sul posto anche le autorita’ ...

Roma - albero Cade su auto parcheggiata a Garbatella : Ancora un albero caduto a Roma: questa volta in via Nicolò da Pistoia, quartiere Garbatella. Dopo il forte vento di ieri l'albero è stato trovato questa mattina abbattuto su un'auto parcheggiata.

Acilia - Picca (Fdi) : Cade albero davanti scuola ma M5S immobile : Roma, 17 gen. (askanews) 'Apprendiamo che ad Acilia, davanti l'istituto Giulio Verne, un'alberatura è crollata su un'auto in transito, caduta che ha causato il ferimento del conducente della macchina. ...

Maltempo Sardegna - albero Cade sulla ferrovia : treni bloccati a Macomer : La bufera di vento sta creando gravi disagi nel Marghine. All’uscita di Macomer e’ stata bloccata la circolazione dei treni a causa di un albero sradicato dalle raffiche di maestrale e precipitato sui binari. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e le maestranze di trenitalia per ripristinare le corse nel minor tempo possibile. Sempre a Macomer il vento ha abbattuto alcuni alberi e pali dell’illuminazione pubblica, ...

Vento forte : albero Cade a Roma - donna ferita in via Manlio Gelsomini : Una donna è rimasta lievemente ferita dal crollo di un albero, in via Manlio Gelsomini, a Roma. L’albero, cadendo, ha danneggiato cinque auto parcheggiate. La donna, che stava per entrare nella sua vettura, è stata medicata sul posto, dove sono intervenuti gli agenti della municipale per la gestione della viabilità. L'articolo Vento forte: albero cade a Roma, donna ferita in via Manlio Gelsomini sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Lazio : Cade albero a Fregene - strada interrotta : Il forte vento ha provocato la caduta di un grosso albero a Fregene. La circoLazione sulla strada su via Ortona è stata interrotta perché l’albero ha invaso la carreggiata. Non si segnalano danni a persone o auto. Gli uomini della protezione civile sono al lavoro per rimuovere l’alberatura e consentire il transito pedonale e viario. L'articolo Maltempo Lazio: cade albero a Fregene, strada interrotta sembra essere il primo su Meteo ...