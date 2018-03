Burrasca e neve a quote basse a Nord-Est : ANSA, - ROMA, 18 MAR - Nelle prossime ore, l'ingresso di aria fredda sulle regioni nord-orientali, apporterà venti di Burrasca e nevicate a basse quote, con sconfinamenti fino in pianura, al Nord-Est. ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : fino a 30 cm di neve - venti di Burrasca e mareggiate : “Permangono condizioni di tempo perturbato, con precipitazioni che nella mattinata saranno diffuse e a carattere nevoso anche in pianura, ad esclusione del settore costiero. Durante le ore pomeridiane attenuazione dei fenomeni e temporaneo rialzo dello zero termico sino a quote collinari, compreso tra i 250 metri del settore occidentale e i 900 metri dei rilievi romagnoli. In serata l’abbassamento dello zero termico riporterà le ...

Neve e Burrasca - l'inverno picchia duro : Roma, 2 feb. , AdnKronos, - Continua la fase di maltempo determinata da un'estesa perturbazione di origine atlantica che ha raggiunto il Mediterraneo centro-occidentale. Anche nella giornata di domani ...

Neve e Burrasca - l'inverno picchia duro : Continua la fase di maltempo determinata da un'estesa perturbazione di origine atlantica che ha raggiunto il Mediterraneo centro-occidentale. Anche nella giornata di domani sono previste ...

Allerta Meteo - della protezione civile : inizio Febbraio con pioggia - neve e vento di Burrasca al Centro/Nord : Allerta Meteo – Un’estesa perturbazione di origine atlantica interesserà progressivamente l’area mediterranea, apportando sull’Italia un flusso di correnti molto umide dai quadranti meridionali e determinando, a partire da domani, precipitazioni diffuse dapprima sui settori alpini orientali e sull’Appennino settentrionale, e successivamente in estensione a gran parte delle regioni Centro-meridionali. Sulla base delle previsioni ...

Allerta per mareggiate e venti di Burrasca - neve sopra i mille metri Un morto a Crotone Meteo|Le foto : Chiuse per bufera le statali 36 dello Spluga e 21 della Maddalena. In Piemonte raffiche fino a 200 km/ora. Interrotti i collegamenti con le isole minori. All’Elba ferita una donna