Bruno Vespa | la profezia nera su Silvio Berlusconi | ' Se molla Matteo Salvini' Perché

Silvio Berlusconi - Bruno Vespa lo avverte : 'Se rompi con Salvini - migrazione di forzisti nella Lega' : 'Attenzione, perchè se rompete con noi e fate un governo coi 5 Stelle, vengono giù tutte le Regioni e tutti i Comuni dove governiamo assieme, e con profitto, da anni e anni'. E' questo l'avvertimento ...

Bruno Vespa : "Live show 'Giudizio Universale' avvicina all'arte" : " Credo sia uno spettacolo che possa avvicinare al mondo dell'arte tanta gente che non la conosce, chi invece conosce bene il 'Giudizio Universale' può apprezzare alcune trovate dello spettacolo" , ...

Barbara D'Urso super sexy in giallo seduce tutti - perfino Bruno Vespa : Barbara D'Urso, Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti, Eva Grimaldi con Imma Battaglia, Bebe Vio e tanti altri vip: tutti alla prima del mega show multimediale Giudizio Universale. Michelangelo and the ...

Paolo Romani - Dagospia : Silvio Berlusconi furibondo per le parole da Bruno Vespa - addio presidenza del Senato? : Retroscena di stampa danno conto della rabbia di Silvio Berlusconi contro la fronda filo-leghista di Forza Italia. Tre nomi, su tutti: Giovanni Toti , Niccolò Ghedini , accusato di aver stilato liste ...

ASCOLTI TV DEL 4 MARZO - SPECIALE ELEZIONI/ Bruno Vespa ed Enrico Mentana mettono gli Oscar al tappeto : Fabio Fazio tiene bene nel prime time di Rai1 del 4 MARZO nonostante il boom degli speciali legati alle ELEZIONI politiche con Bruno Vespa ed Enrico Mentana ma non per Nicola Porro.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 16:40:00 GMT)

Ascolti tv del 5 marzo - Speciale Elezioni/ Boom per Bruno Vespa ed Enrico Mentana - tiene bene Che tempo che fa : Fabio Fazio tiene bene nel prime time di Rai1 del 5 marzo nonostante il Boom degli speciali legati alle Elezioni politiche con Bruno Vespa ed Enrico Mentana ma non per Nicola Porro.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 12:39:00 GMT)

Bruno Vespa sfida Mentana nella maratona : Come dice Enrico Mentana 'il 4 marzo sarà la giornata più lunga della storia umana perché durerà un giorno e mezzo in più'. Del resto non sarà facile districare la complessa macchina elettorale. Il ...

Bruno Vespa : 'Caro Juncker - non ci sarà nessun salto nel buio' : Tanto che 'l'altro giorno Junker, con sbalorditiva impudenza diplomatica e imprudenza politica, ha previsto per l'Italia lo scenario peggiore on un governo non operativo' dopo le elezioni. Salvo ...

Bruno Vespa : così i grillini espulsi per rimborsopoli possono salvare le larghe intese di Silvio Berlusconi e Matteo Renzi : Sarebbe un autentico scherzo della storia. Che proprio un manipolo di grillini finisca per puntellare un governo di coalizione tra una parte del centrodestra e il Pd Renziano. Esattamente ciò che si ...

Bruno Vespa : 'Vi spiego perchè in caso di pareggio non si tornerà al voto dopo il 4 marzo' : Solo chiacchiere da campagna elettorale: Bruno Vespa , nel consueto editoriale su Il Giorno del sabato, smonta così quel che Renzi, Berlusconi, Salvini e Meloni vanno dicendo in questi giorni. E cioè ...

Silvio Berlusconi - la bomba di Bruno Vespa a fine registrazione : 'Nel 2001 stava per governare - oggi...' : Il 'contratto con gli italiani', la stessa scrivania del 2001. Silvio Berlusconi festeggia San Valentino con Bruno Vespa nel salotto di Porta a Porta e riavvolge il tempo. L'annuncio che il nome del ...

Silvio Berlusconi - la clamorosa sorpresa a Porta a Porta. Bruno Vespa : 'Mi ha chiamato la mattina e...' : ... a spiegare al Corriere della Sera che quella scrivania è la stessa del 2001, quella passata alla storia della tv e della politica italiane: 'Proprio quella. L'ho fatta Portare su dall'attrezzeria ...

Bruno Vespa : "Per Casalino sono il giornalista più corretto nei confronti del M5S" : In un'intervista al settimanale Oggi , Bruno Vespa parla del suo futuro in Rai se alle elezioni dovessero imporsi i Cinque Stelle come primo partito: cambierà qualcosa dentro la Rai? 'Me lo auguro - ...

Pippo Baudo a L'intervista - cosa svela sull'amore con la Ricciarelli e sul litigio con Bruno Vespa : FUNWEEK.IT - Pippo Baudo a L'intervista si è lasciato guidare da Maurizio Costanzo nei ricordi della sua vita cedendo anche alla commozione. Le frasi più eclatanti della sua intervista, andata in onda ...