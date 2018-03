Bologna | Di Vaio | ' Arbitro? Non mi interessa Momento difficile per Destro'

Bologna - Di Vaio : 'Verdi? Rientra con mille motivazioni' : Marco Di Vaio , team manager del Bologna , parla a Sky Sport prima della sfida con la Spal: 'Il derby? Abbiamo la presenza del presidente e di 1800 tifosi qui a Ferrara. E' il derby dei derby anche per noi. Vogliamo arrivare il più in alto possibile. ...

Bologna - Di Vaio torna sulla scelta di Verdi : “si è discusso in maniera impropria…” : A margine della sfida persa contro l’Inter, il team manager del Bologna, Marco Di Vaio, ha commentato ai microfoni di ‘Premium Sport’ la scelta fatta da Simone Verdi a gennaio con il rifiuto al Napoli: “Sta recuperando, ci dispiace per l’infortunio che ha subito a Napoli perché rimarrà fuori qualche partita. Ha fatto una scelta importante a gennaio su cui si è discusso molto, a volte anche in maniera impropria ma ...

Di Vaio torna su Bologna-Fiorentina e rifila una pesante accusa ai viola! : A margine della presentazione del difensore Simone Romagnoli, nuovo acquisto del Bologna arrivato dall’Empoli, il club manager dei rossoblù, Marco Di Vaio, è tornato a parlare di Bologna-Fiorentina, sfida che ha visto i viola trionfare per 1-2. L’ex attaccante ha mosso una pesante accusa ai gigliati: “Ci aspettiamo subito una presa di coscienza da parte dei ragazzi per riscattarsi. La Fiorentina è venuta al Dall’Ara molto chiusa e ...