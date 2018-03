Birre | spionaggio e quel pezzo di Mars | il lato umano dalla Formula 1

vanityfair

(Di domenica 18 marzo 2018) Aeroporto di Malpensa, nove della mattina. Sul tavolino del bar davanti all’imbarco per Barcellona tre uomini sulla quarantina brindano con pinte di birra ghiacciata. Un cappellino rosso, un cavallino rampante, una tuta da pilota: guardo la fila davanti al gate e unisco i puntini. Sulla pista del Montmelò, in Catalogna, la1 sta scaldando i motori in vista della nuova stagione e gli inguaribili affezionati non hanno alcuna intenzione di perdersi nulla, neppure la sessione di test pre Mondiale. «Siamo divisi su tre pulmini», racconta un tifoso Ferrari iscritto ad un fan club della provincia di Bergamo, mentre estrae dallo zaino una lista con almeno 30 nominativi. «Rimaniamo due giorni in Spagna, andiamo al circuito». LEGGI ANCHE«l'incidente per conquistarmi la stima dei colleghi uomini» Arrivarci, al Montmelò, è relativamente semplice. La vera impresa è penetrare nei paddock, ...