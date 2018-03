Benevento Cagliari Info streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote

Serie A Benevento - De Zerbi : «Cagliari? L'obiettivo è vincere» : Benevento - "Contro il Cagliari serve una partita importante. L'obiettivo è tornare alla vittoria" . Con queste parole il tecnico del Benevento , De Zerbi , si prepara al prossimo impegno di ...

Serie A Cagliari - Lopez : «A Benevento per fare la partita» : Cagliari - A Benevento per fare un importante passo in avanti in ottica salvezza. Il Cagliari ha le idee chiare e Diego Lopez lo conferma durante la conferenza stampa della vigilia: "Anche se avessimo ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Lotta salvezza? Ora penso solo al Benevento» : Cagliari - Il gol di Immobile all'ultimo respiro ha tolto al Cagliari due punti pesantissimi contro la Lazio. Ora Diego Lopez vuole riprenderseli nello scontro diretto in casa del Benevento: "Dovremo ...

Benevento-Cagliari : probabili formazioni - orario e dove vederla in Tv e streaming : La gara sarà anche visibile in streaming per i soli abbonati attraverso Sky Go. probabili formazioni De Zerbi dovrà fare a meno dello squalificato Del Pinto, ma ritrova Viola a centrocampo e ...

Serie A - arriva Papa Francesco a Benevento : rinviata la gara col Cagliari : Cambio di date e orari in Serie A, causa… visita del Papa. Come comunicato attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web, la Lega Serie A ha comunicato lo scambio di data e orario per ...

Serie A - variazione del programma delle gare Udinese-Sassuolo e Benevento-Cagliari : Serie A, variazione del programma – Cambio di programma per alcune partite valide per decima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Il Commissario Giovanni Malagò, preso atto della richiesta formulata dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive di posticipare la disputa della gara Benevento-Cagliari, in programma sabato 17 marzo 2018 alle ore 18.00, al fine di favorire l’adozione di adeguate misure di ordine pubblico ...

Calciomercato Cagliari - interesse per Parigini del Benevento : possibile affondo in caso di addio di Farias : Calciomercato Cagliari – Mancano circa 6 ore alla fine di questa sessione invernale del Calciomercato. In casa Cagliari continua a tenere banco la questione relativa al futuro di Diego Farias. L’ennesimo “no” del Sassuolo al Napoli per la cessione di Politano potrebbe portare il club partenopeo a tentare l’assalto decisivo per l’attaccante brasiliano dei sardi. Nel caso in cui Farias dovesse lasciare i ...