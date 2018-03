Beamforming | cos’è e come funziona

chimerarevo

(Di domenica 18 marzo 2018) La società odierna è sempre più dipendente dalla tecnologia e dalla connessione in rete. Tutti gli oggetti ormai dispongono delle caratteristiche necessarie per potersi connettere ad internet (basti pensare, ad esempio, all’ambito dell’internet delle cose in evoluzione continua) e molte di queste vengono fatte senza l’ausilio di un mezzo trasmissivo elettrico (doppino o coassiale) o ottico (fibra ottica) proprio perché si preferisce optare per quelli che sono i mezzi trasmissivi Wi-Fi. Questo tipo di tecnologia è senza dubbio un qualcosa di magnifico ed innovativo ma nonostante tutto non può essere considerataun qualcosa di perfetto. Le piaghe principali sono: Interferenze Attenuazione del segnale dovuta a muri e ostacoli vari Per quanto riguarda le interferenze, più frequenti sulla banda a 2.4 GHz che in quella a 5 GHz, si può provare ad ...