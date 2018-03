Basket - 22a giornata Serie A 2018 : Milano batte Trento ed è sola in vetta - Reggio Emilia sbanca Pistoia : Due gli anticipi della 22a giornata. Nel primo l’EA7 Emporio Armani Milano supera 88-80 la Dolomiti Energia Trento e si porta in vetta in solitaria alla classifica. Una partita molto combattuta e che l’Olimpia ha fatto sua nell’ultimo quarto, grazie ad un Vladimir Micov assoluto protagonista e alle giocate di Gudaitis e Goudelock nei minuti finali. Una prestazione da incorniciare quella del serbo, che chiude con 28 punti (con ...