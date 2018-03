Ballando con le stelle | Diretta 17 marzo 2018 | Tesoretto a Nathalie Guetta

Ballando con le Stelle 2018 - Ivan Zazzaroni smonta Giovanni Ciacci : «Totalmente fuori contesto». E gli dà zero : Giovanni Ciacci, Raimondo Todaro “Totalmente fuori contesto“. A Ballando con le Stelle 2018 un giudizio pesantissimo colpisce la coppia formata da Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro. E si scatena la polemica. Ad esprimere la severa ma motivata critica è stato durante la diretta Ivan Zazzaroni, che è tornato a manifestare le proprie perplessità di natura estetica sulla coppia di ballerini, rifiutandosi di giudicare la loro esibizione. ...

Ballando con le stelle | Diretta 17 marzo 2018 | Silvan - Ballerino per una notte : [live_placement]Ballando con le stelle 2018, la seconda puntata di sabato 17 marzo in Diretta!prosegui la letturaBallando con le stelle | Diretta 17 marzo 2018 | Silvan, Ballerino per una notte pubblicato su TVBlog.it 18 marzo 2018 00:06.

Gessica Notaro e Stefano Oradei/ Sul suo aguzzino : "Forse mi guarda dal carcere" (Ballando con le stelle) : L’ex concorrente di miss Italia Gessica Notaro e Stefano Oradei provano a bissare questa sera l’ottimo punteggio ottenuto nella prima puntata.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 23:57:00 GMT)

Ballando con le stelle | Diretta 17 marzo 2018 | Jessica Notaro : [live_placement]Ballando con le stelle 2018, la seconda puntata di sabato 17 marzo in Diretta!prosegui la letturaBallando con le stelle | Diretta 17 marzo 2018 | Jessica Notaro pubblicato su TVBlog.it 17 marzo 2018 23:46.

Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina/ Tanti i dieci per loro (Ballando con le stelle) : Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina a Ballando con le Stelle 2018: com'è andata la prima esibizione? Il surfista diviso fra mamma e ballerina. (Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 23:41:00 GMT)

CESARE BOCCI E ALESSANDRA TRIPOLI/ Il videomessaggio di Catarella (Ballando con le stelle) : CESARE BOCCI e ALESSANDRA TRIPOLI tornano in scena per il secondo appuntamento della stagione di Ballando con le stelle. Confermeranno il successo della prima puntata?(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 23:30:00 GMT)

Ballando con le stelle - Ivan Zazzaroni assegna zero a Giovanni Ciacci/Raimondo Todaro : "E' un discorso di estetica di ballo Uomo-Donna" : Dopo le perplessità della scorsa settimana, Ivan Zazzaroni ha ribadito il suo pensiero sulla coppia di ballo formata da Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro, ammettendo di sentirsi spiazzato dalla scelta uomo-uomo nella gara. Se Selvaggia Lucarelli ha sottolineato il miglioramento ("Credo che la strada sia giusta, mi aspettavo spingeste di più sulla macchietta. Io, invece, trovo ci sia il giusto equilibrio. Siete simpatici senza essere ...

Cristina Ich e Luca Favilla/ Il bacio conferma i gossip? (Ballando con le stelle) : Luca Favilla e Cristina Ich a Ballando con le Stelle 2018: i due ballerini impegnati nel riscatto dopo il debutto. Cosa succederà nella seconda puntata?(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 23:20:00 GMT)

Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro/ Zazzaroni shock : "Mi rifiuto di votare" (Ballando con le stelle) : L’esperto di stile Giovanni Ciacci ed il ballerino Raimondo Todaro, in gara nella seconda puntata di Ballando con le stelle. Si riparte dall’ottavo posto con 30 punti.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 23:08:00 GMT)

Ballando con le stelle | Diretta 17 marzo 2018 | Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro : [live_placement]Ballando con le stelle 2018, la seconda puntata di sabato 17 marzo in Diretta!prosegui la letturaBallando con le stelle | Diretta 17 marzo 2018 | Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro pubblicato su TVBlog.it 17 marzo 2018 22:53.

GIARO GIARRATANA E LUCREZIA LANDO/ In lizza per la vittoria : doppio dieci per loro (Ballando con le stelle) : GIARO GIARRATANA, concorrente a BalLANDO con le stelle 2018, si presenta al settimanale DiPiù parLANDO delle sue origini siciliane e dell'amore per la danza e la recitazione.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 22:50:00 GMT)

Ballando con le stelle | Diretta 17 marzo 2018 | Giaro Giarratana : [live_placement]Ballando con le stelle 2018, la seconda puntata di sabato 17 marzo in Diretta!prosegui la letturaBallando con le stelle | Diretta 17 marzo 2018 | Giaro Giarratana pubblicato su TVBlog.it 17 marzo 2018 22:49.

Ballando con le stelle 13 – Seconda puntata del 17 marzo 2018. Silvan ballerino per una notte. : Dopo il buon debutto della scorsa settimana in cui ha superato i 4 milioni di telespettatori e superato il 20% di share, Seconda puntata con Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci con al suo fianco come sempre l’ironia e lo swing di Paolo Belli e giunto quest’anno alla tredicesima edizione. […] L'articolo Ballando con le stelle 13 – Seconda puntata del 17 marzo 2018. Silvan ballerino per una notte. sembra essere ...

“Mai una crisi. Che coppia!”. Milly Carlucci - sapete chi è il marito? Sposati da 33 anni - 2 figli - mai un pettegolezzo. Una rarità nel mondo dello spettacolo. Chi è e cosa fa nella vita Angelo Donati - l’altra metà della regina di Ballando con le Stelle : Riflettori di nuovo puntati su Milly Carlucci, che è tornata con una nuova edizione di ‘Ballando con le Stelle’, la numero 13 del talent danzerino che si contende la gara di ascolti del sabato sera con ‘C’è posta per te’ di Maria De Filippi. Milly è la regina del sabato di Raiuno e, inevitabilmente, la curiosità dei telespettatori si accende anche su di lei, che è la padrona di casa, non solo sui concorrenti ...