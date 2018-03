Ballando con le stelle 2018 | a lezione da Carolyn Smith

Ballando con LE STELLE 2018/ Pagelle : il caso Ciacci-Zazzaroni - rivincita di Eleonora Giorgi (seconda puntata) : caso senza precedenti a BALLANDO con le STELLE : Ivan Zazzaroni giudica "non classificata" la performance di Giovanni Ciacci. Va meglio per Eleonora Giorgi , che scampa all'eliminazione.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 07:00:00 GMT)

Ballando con Le Stelle 2018 seconda puntata : riassunto - eliminati - 17 marzo : Ballando CON LE Stelle 2018 – seconda puntata va in onda alle 20.35 su Rai1 con la seconda puntata sabato 17 marzo 2018 . Anche questa seconda serata sarà di fuoco, tra sfide emozionanti, prove a sorpresa, ospiti celebri. Mattatrice come sempre la Milly Carlucci che conduce la 13ma edizione di Ballando Con Le Stelle 2018 insieme a Paolo Belli e al co-onduttore il robot Robozao. Al secondo appuntamento del 17 marzo 2018 sono arrivate tutte ...

MAGO SILVAN - BALLERINO PER UNA NOTTE/ Miracolo in giuria : 50 punti per lui (Ballando con le stelle) : Il celebre MAGO SILVAN questa sera sarà protagonista sulla pista di Ballando con le stelle su Rai 1, nelle vesti di BALLERINO per una NOTTE. Anticipazioni.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 23:59:00 GMT)