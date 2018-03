Azzurri : Chiellini - domani accertamenti : ANSA, - FIRENZE, 18 MAR - Giorgio Chiellini risponderà alla convocazione in Nazionale nonostante l'infortunio alla coscia sinistra rimediato ieri sera durante la partita contro la Spal. Il difensore ...

Azzurri - Chiellini in forse - Ogbonna convocato : Roma, 18 mar. , askanews, Il commissario tecnico della Nazionale, Luigi Di Biagio ha convocato Angelo Ogbonna per le amichevoli con Inghilterra e Argentina. Il tecnico azzurro si è cautelato in attesa ...