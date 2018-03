Automobilismo | al Verona Legend Cars la ‘Sfida dei Campioni’

calcioweb.eu

: Automobilismo: a Verona torna Aspettando la corsa più bella del mondo (2) - #Automobilismo: #Verona #torna - zazoomblog : Automobilismo: a Verona torna Aspettando la corsa più bella del mondo (2) - #Automobilismo: #Verona #torna -

(Di domenica 18 marzo 2018), 18 mar. (AdnKronos) – Si arricchisce il programma di, la fiera delle auto storiche che torna adal 4 al 6 maggio prossimi, con un’occasione unica per i tutti i piloti, collezionisti e appassionati delle auto da corsa.Si chiama Trofeo, e sarà una manifestazione di velocità, patrocinata da ACI Storico, simile per tipologia ad un Formula Challenge, che si disputerà proprio sul circuito dove domenica 6 maggio si sfideranno anche alcuni dei più famosi campioni di rally di tutti i tempi. L’evento prenderà vita grazie alla collaborazione con l’Automobile Clubche curerà sia l’allestimento del percorso che l’organizzazione sportiva e regolamentare del Trofeo.Il Trofeosi svolgerà sabato 5 e sarà aperto alle vetture da corsa di qualsiasi tipologia, storiche e moderne come da ...