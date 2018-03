Auto guidata da 70enne contro treno | quattro feriti

Intelligenza artificiale - Quando l'Auto è guidata da uno smartphone : Uno smartphone dotato dIntelligenza artificiale in grado di guidare una vettura: in occasione del Mobile World Congress di Barcellona, in programma il 26 e 27 febbraio, la Huawei presenterà al pubblico linnovativo progetto RoadReader.Una Panamera per la fase sperimentale. "Il nostro smartphone è già eccezionale. Pensate solo alla funzionalità del riconoscimento degli oggetti spiega Andrew Garrihy, chief marketing officer per Huawei western ...