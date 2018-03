huffingtonpost

Auspicare derive sovraniste farebbe male al paese

(Di domenica 18 marzo 2018) C'era una canzone quando eravamo piccoli che invitava a "nondire questo nostro tempo" e a "non invidiare chi nascerà domani e potrà vivere in un mondo felice senza sporcarsi l'anima e le mani". La cantavano i Gufi ed era molto popolare negli anni della contestazione. Aveva un chiaro riferimento alla generazione uscita dalla guerra, invitando a guardare avanti. Per inspiegabili associazioni di idee, quella ballata mi è tornata in mente in questi giorni difficili per il nostro, in cui il dibattito langue e le forze politiche fanno fatica ad aprirsi alle novità che ci ha consegnato il 4 marzo. Una discontinuità importante riguarda lo schema di gioco. Si continua a ragionare con lo spirito del maggioritario nel tempo del proporzionale. Avevamo dimenticato cosa fosse, cosa impone e per la verità, fino alla fine, avevamo sperato non ...