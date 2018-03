Atalanta | Fiorentina e Samp si giocano il 7° posto

Benevento-Cagliari 0-0 - Verona- Atalanta 0-0 e Torino-Fiorentina 0-0 : risultati e cronaca in diretta live : Benevento-Cagliari , Verona-Atalanta e Torino-Fiorentina , 29ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato e tabellino.

Benevento-Cagliari - Verona- Atalanta e Torino-Fiorentina : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Benevento-Cagliari , Verona-Atalanta e Torino-Fiorentina , 29ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali , risultato e tabellino.

Ilicic racconta la sua estate : “cacciato dalla Fiorentina” - lodi per l’ Atalanta : L’attaccante dell’Atalanta, Josip Ilicic , ha racconta to la sua concitata estate . Dopo la decisione dell’addio alla Fiorentina è stato vicino alla Sampdoria prima di firmare con l’Atalanta dove si sta trovando molto bene. Ilicic nel suo racconto alla Gazzetta dello sport, ha iniziato con la scelta della Fiorentina di fare piazza pulita: “Il club ha deciso di cambiare, tanti se ne sono andati e bisognava trovare altre ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Fiorentina? Una partita equilibrata» : Gian Piero Gasperini commenta così il punto messo da parte: "E' stata una buona partita contro una squadra forte come la Fiorentina - dice l'allenatore a Sky Sport - Sono soddisfatto. Non era facile, ...

Atalanta-Fiorentina 1-1 - curiosità in cifre : Ottavo pareggio in questa stagione di Serie A sia per l'Atalanta che per la Fiorentina, meno solo di Inter , nove, e Torino , 12, . Le ultime quattro sfide tra Atalanta e Fiorentina in A sono ...