Assistente vocale italiano

Anche Huawei avrà il suo Assistente vocale : Sapevamo già che Huawei aveva in cantiere un proprio assistente vocale destinato al mercato cinese, ma ora ne abbiamo la conferma: nei mercati internazionali il gruppo continuerà a contare sulla partnership con Amazon e Google, ma in patria gli sforzi dei suoi ingegneri si stanno concentrando sullo sviluppo di una soluzione personalizzata. La piattaforma, riporta Xda Developers, si chiama HiAssistant, fornisce funzionalità comparabili a quelle ...

Mycroft Mark II è uno smart speaker con Assistente vocale open source : Il team di Mycroft sta lanciando una campagna di crowdfunding per un nuovo smart speaker chiamato Mycroft Mark II. Scopriamo insieme le sue feature L'articolo Mycroft Mark II è uno smart speaker con assistente vocale open source è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

L'Assistente vocale 'intelligente' è l'alleato del manutentore del futuro : I comandi vocali e l’assistenza vocale 'intelligente' da remoto saranno sempre di più gli alleati del futuro (in realtà, del presente) degli operai manutentori e degli addetti agli interventi ‘on field’, sul campo. Alleati tecnologici che consentiranno interventi più efficaci e rapidi con una riduzione di costo dovuta proprio al risparmio di tempo. È per questo che Almawave e OverIT, ...

L'Assistente vocale 'intelligente' è l'alleato del manutentore del futuro : I comandi vocali e l’assistenza vocale 'intelligente' da remoto saranno sempre di più gli alleati del futuro (in realtà, del presente) degli operai manutentori e degli addetti agli interventi ‘on field’, sul campo. Alleati tecnologici che consentiranno interventi più efficaci e rapidi con una riduzione di costo dovuta proprio al risparmio di tempo. È per questo che Almawave e OverIT, ...

L'Assistente vocale di Bosch al CES di Las Vegas : L'assistente vocale di Bosch al CES di Las Vegas L'industria dell'auto si è ritagliato un ruolo importante al CES di Las Vegas. Lo dimostra Bosch Continua a leggere L'articolo L'assistente vocale di Bosch al CES di Las Vegas sembra essere il primo su NewsGo.

L'Assistente vocale di Facebook non sarà un semplice assistente vocale : Gli assistenti vocali sono il nuovo terreno di sfida dei colossi della tecnologia. E - dopo Amazon, Google e Apple - tocca a Facebook farsi avanti, con un dispositivo, denominato Portal, che sarà di fatto una risposta a Echo di Amazon ma non verrà presentato come un semplice smart assistant ma come una vera e propria estensione del social network, ovvero come un altro strumento per restare connessi "con le ...

Bosch presenta Casey : l'Assistente vocale si trasforma in "passeggero" : “Sono Casey, il tuo nuovo passeggero. Sei pronto per iniziare?” Assistenti vocali come Alexa, Siri, Google, Cortana e Bixby hanno già preso il comando degli elettrodomestici, dell’illuminazione e dei robot da casa; ma Bosch...