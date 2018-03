“Assassino!” Il massacro e la disperazione di una madre Il figlio tra i tre minorenni

caffeinamagazine

(Di domenica 18 marzo 2018) Due giorni fa la morte di Franco Corte, la guardia giurata 52enne aggredita all’alba dello scorso 3 marzo alla stazione della metropolitana di Piscinola, a Napoli. Dopo aver combattuto quasi due settimane in ospedale, Della Corte è deceduto venerdì alle 3.30. “L’Amministrazione comunale è vicina con affetto alla moglie e ai familiari di Francesco Della Corte, il vigilante della Security service, ai quali esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa – aveva detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris – Auspichiamo che le indagini proseguano in modo serrato per far luce su questo episodio di inaccettabile e brutale violenza affinché vengano individuati al più presto i responsabili di questo efferato omicidio”. E le indagini hanno dato esito positivo. La Polizia di Stato di Napoli, coordinata dalla Procura della Repubblica dei Minori, ha ...