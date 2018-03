Ascolti tv | Queen Mary batte Milly nella sfida del sabato

Ascolti tv - Carlucci VS De Filippi : buona la prima per Queen Mary - "C'è posta per te" imbattibile : Torna una delle sfide più avvincenti dei palinsesti tv. "Non siamo in competizione con nessuno" ha assicurato qualche giorno fa Milly Carlucci durante la conferenza stampa di "Ballando...

Ascolti tv - "C'è Posta per Te" inarrestabile : Queen Mary domina la Rai : Ormai è assodato. Non ce n'è per nessuno. Maria De Filippi è la regina del sabato sera. Nella serata di ieri, 17 febbraio 2018, la conduttrice ha...