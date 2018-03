Archeologi italiani hanno scoperto un porto del III millennio a C che potrebbe cambiare

Iraq - team di Archeologi italiani scopre porto del III millennio a.C. : ... quando in diverse parti del mondo si è osservato un cambiamento climatico importante, il cosiddetto 4.2 ka BP event. Le paludi, connesse al sito, sono ambienti estremamente sensibili ai grandi ...

Ecco le orme di un bambino di 700.000 anni fa. La scoperta degli Archeologi italiani : Un ritrovamento eccezionale che ha pochissimi precedenti perché i siti con impronte umane più antichi di 300.000 anni si contano nel mondo sulle dita di una sola mano. Un team di ricercatori italiani della Sapienza in un sito archeologico in Etiopia, il Gombore II-2 a Melka Kunture ha scoperto le tracce lasciate da un bambin. Un cucciolo d’uomo che forse era andato a bere, forse solo a giocare e ha lasciato traccia dei suoi piccoli piedi ...