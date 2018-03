Anticipazioni UNA VITA | SARA alleata di CAYETANA | MAURO e TERESA nei guai

Una Vita Anticipazioni : FABIANA ha un nuovo lavoro ma… : L’indulto concesso a Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel) genererà una serie di sviluppi nelle storyline di Una Vita: pur dovendo essere riconoscente ad Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro) per aver ricevuto la grazia, la dark lady sentirà di non potersi completamente fidare della sua ex istitutrice e, per continuare a collaborare con lei, le chiederà di uccidere Suor Ascension (Montserrat Alcoverro), responsabile dei vari patimenti che ha ...

Anticipazioni UNA Vita - prossime puntate : il furto imprevisto : Una Vita, Anticipazioni 19-23 marzo: Sara si allea con Fernando Nuovo appuntamento con Una Vita. Nelle prossime puntate della soap spagnola, Sara inizierà a fare il doppio gioco, fingendosi amorevole con Mauro per poi tramare contro di lui con Fernando. La domestica riuscirà ad entrare in casa di San Emeterio con una scusa e leggerà i dossier su Cayetana. Sara scoprirà tutti i misfatti della Sotelo Ruz e riuscirà a rubare dei documenti che ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di lunedì 19 e martedì 20 marzo 2018 : anticipazioni puntata 427 di Una VITA di lunedì 19 e martedì 20 marzo 2018: In seguito all’aggressione di Cayetana ai danni di Ursula, il giudice deve decidere se sia il caso di lasciare la Sotelo Ruz in custodia a Fabiana e Teresa. Mauro San Emeterio promette a Teresa che non si occuperà più di casi che vedono il coinvolgimento di Cayetana… Celia propone al marito Felipe un patto per “spegnere” i pettegolezzi che ...

Anticipazioni UNA Vita dal 19 al 23 marzo : il mistero di Simon : Anticipazione Una Vita prossima settimana: Simon misterioso, Celia vicina a Cruz Nelle prossime puntate di Una Vita, Simon continua a interessare Elvira, la quale vorrebbe scoprire il suo segreto. Il giovane maggiordomo sembra provare un certo sentimento nei confronti della Valverde, eppure sceglie sempre di restare nel suo. Intanto, Elvira fa di tutto pur di […] L'articolo Anticipazioni Una Vita dal 19 al 23 marzo: il mistero di Simon ...

Una Vita Anticipazioni : LIBERTO e ROSINA - matrimonio a sorpresa : Negli attuali episodi italiani di Una Vita sta cominciando a “prendere piede” un quadrilatero amoroso: da una parte Elvira (Laura Rozalen) ha accettato di frequentare LIBERTO Seler (Jorge Pobes) per indispettire Simon Gayarre (Jordi Coll), dall’altra ROSINA Rubio (Sandra Marchena) non disdegna affatto la compagnia del Colonnello Arturo Valverde (Manuel Regueiro) e sta pensando di lasciarsi corteggiare pur di gettarsi alle ...

Un posto al sole dal 26 al 30 marzo 2018 : FERRI farà una scelta shock - Anticipazioni : In attesa delle anticipazioni ufficiali di Un posto al sole dal 26 al 30 marzo 2018, vi forniamo in anteprima alcuni “spunti” (chiamiamoli pure “pre-spoiler”) che poi approfondiremo ulteriormente quando sarà il momento delle trame vere e proprie. Iniziamo dunque a vedere quel che potrebbe succedere intorno a fine mese… Se già la prossima settimana inizieremo a vedere Elena (Valentina Pace) in difficoltà allo Studio ...

OMICIDIO GIANNI VERSACE/ Anticipazioni del 16 marzo 2018 : l'infanzia di Cunanan ed il crollo emotivo : OMICIDIO GIANNI VERSACE - American Crime Story, Anticipazioni del 18 marzo 2018. Cunanan scopre che il padre gli ha mentito e che è solo un truffatore. (Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 08:39:00 GMT)

Cake Star/ Anticipazioni : Katia Follesa e Damiano Carrara a Cagliari per una sfida avvincente (16 marzo 2018) : Cake Star torna in onda oggi, venerdì 16 marzo, in prima serata su Real Time: Katia Follesa e Damiano Carrara sbarcano a Cagliari per eleggere la migliore pasticceria della città.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 08:13:00 GMT)

UNA VITA / Mauro realizza il grande sogno di Teresa? (Anticipazioni 16 marzo) : Anticipazioni Una VITA, puntata 16 marzo: Mauro mostra a Teresa il filmato di una fiera alla quale lei avrebbe voluto partecipare da bambina. Sara ha una notizia per Fernando.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 01:49:00 GMT)

Una Vita Anticipazioni : MAURO diventa il nuovo COMMISSARIO al posto di DEL VALLE : Promozione in vista a Una Vita per l’ispettore MAURO San Emeterio (Gonzalo Trujillo): come abbiamo infatti avuto modo di anticipare nei nostri precedenti post, il COMMISSARIO Ignacio Del VALLE (Victort Huerta) deciderà di ritirarsi a Vita privata e designerà il nostro protagonista come suo degno successore. Ricapitoliamo quello che succederà nelle storyline della telenovela non appena l’uomo riceverà il nuovo incarico. Dando uno ...

UNA VITA / Fernando rinuncia a Teresa? Ursula ha un consiglio per lui (Anticipazioni 15 marzo) : Anticipazioni Una VITA, puntata 15 marzo: Ursula mette in guardia Fernando, dicendogli che Teresa lo sta solo usando per raggiungere i suoi scopi. Lui rinuncia al suo amore?(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 05:18:00 GMT)

IL CACCIATORE/ Anticipazioni prima puntata - Francesco Montanari : "E' una serie e non una fiction" : Il CACCIATORE, Anticipazioni del 14 marzo 2018. Appena entrato nell'Antimafia, il PM Sabella farà di tutto per distinguersi nella lotta contro Cosa Nostra.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 21:49:00 GMT)

Una Vita - Anticipazioni trama puntate da lunedì 19 a venerdì 23 marzo 2018 : Durante le puntate di Una Vita della settimana da lunedì 19 a venerdì 23 marzo 2018 vedremo che Celia farà un accordo con Felipe. Dopo quanto è successo nella coppia, infatti, la loro Vita matrimoniale è finita sulla bocca di tutti. I due quindi decideranno di avere una Vita pubblica diversa da quella privata. Felipe però vuole riavere su moglie e chiederà di essere aiutato. Vediamo tutte le anticipazioni italiane relative alla soap spagnola ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di giovedì 15 e venerdì 16 marzo 2018 : anticipazioni puntata 426 di Una VITA di giovedì 15 e venerdì 16 marzo 2018: Susana sente il rumore che proviene dalla cucina e a quel punto si spaventa e torna a casa con Liberto, mettendo fine alla serata da Arturo Valverde. Rosina invece si trattiene a bere con il colonnello. In ospedale, Cayetana comincia a riprendersi ma Fabiana ha paura che, una volta guarita, la figlia torni ad essere obiettivo della giustizia. Ursula dice a Fernando che ...