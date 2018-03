Android One | ecco gli smartphone compatibili per l' Italia

Google Duo per Android si aggiorna alla versione 30 e anticipa alcune novità in arrivo : Analizzando il codice della nuova versione di Google Duo sono state scovate alcune feature che dovrebbero essere presto messe a disposizione di tutti gli utenti L'articolo Google Duo per Android si aggiorna alla versione 30 e anticipa alcune novità in arrivo proviene da TuttoAndroid.

Android Auto consente ora di usare lo smartphone mentre è connesso : Google ha deciso di implementare una nuova feature che riguarda lo smartphone connesso ad Android Auto: si tratta della possibilità di sbloccarlo

Xiaomi Redmi Note 5 (Pro) nuova versione : camere diverse con AI - e Android Oreo : Ufficializzata oggi in Cina una nuova versione dello Xiaomi Redmi Note 5 (Pro) con alcuni cambiamenti nel comparto multimediale, l’aggiunta dell’intelligenza artificiale e di Android Oreo.Da poche ore in Cina il colosso Xiaomi ha presentato una nuova variante, non sappiamo se è destinata solo al mercato cinese, del suo Redmi Note 5 (Pro).Rispetto alla versione precedentemente ufficializzata in India, ci sono alcuni cambiamenti.Xiaomi ...

WhatsApp per Android si aggiorna con novità nella gestione dei gruppi : WhatsApp per Android nell’ultimo aggiornamento aggiunge nuove funzionalità relative ai gruppi: ecco qualche informazione in più nel dettaglio.Forse non lo avrete notato, ma da poche ore WhatsApp per Android è stato aggiornato ufficialmente con una nuova versione software, versione che adesso aggiunge un paio di nuove funzionalità relative alla gestione dei gruppi di conversazione.Queste novità erano state introdotte sulla versione iOS ...

Su eBay c'è "Il meglio del Tech a prezzi super" : ecco gli smartphone Android in offerta : eBay propone "Il meglio del Tech a prezzi super": fino a mercoledì 21 marzo saranno proposti sconti fino al 60% su una vastissima selezione di prodotti di tecnologia. Non mancheranno gli smartphone Android, e in particolare Huawei P10 Lite e Samsung Galaxy A8 (2018)

Android P Volume Slider permette di controllare i volumi dello smartphone come Android P : Android P Volume Slider è un'applicazione che permette all'utente di controllare i volumi del dispositivo mobile in modo simile a quanto visto nella prima developer preview di Android P. L'app visualizza un controllo fluttuante in sovrapposizione all'app o al gioco in esecuzione che consente la regolazione dei volumi senza dover uscire dall'applicazione in uso.

Come risolvere problemi WiFi su smartphone Android : soluzione IP statico : Sempre più persone negli ultimi tempi si pongono domande specifiche su Come risolvere problemi WiFi, ma se un tempo la faccenda riguardava prevalentemente i PC, ora il trend si è nettamente spostato verso il mondo degli smartphone Android. Certo, molte volte l'anomalia ed il bug risulta essere di natura software per il singolo device, ragion per cui con un semplice aggiornamento potrebbe essere possibile mettersi alle spalle l'anomalia, ma in ...

Su Unieuro ritorna il "NO IVA" su smartphone Android - ma soltanto fino al 18 marzo : Su Unieuro, per festeggiare la festa del papà, ritorna il "NO IVA": per tutto il weekend saranno proposto uno sconto del 22% su tutti gli smartphone sopra i 199 euro (esclusi Samsung Galaxy S9 e S9+) e su tutti i TV sopra i 500 euro (escluse le promozioni in corso)

LG Folder (LM-Y110) : immagini e caratteristiche del nuovo smartphone Android a conchiglia : LG Folder (LM-Y110) è il nome di un nuovo smartphone Android a conchiglia che il produttore coreano si appresta a lanciare sul mercato. Ecco le sue feature

Due giorni con Asus ZenFone 3 e l’aggiornamento 44 : durata batteria e caso Messaggi Android : Ci sono alcuni importanti dettagli che vanno analizzati a proposito dell'Asus ZenFone 3 a distanza di un paio di giorni dal rilascio dell'aggiornamento 44, la nuova patch ottimizzata su Android Oreo che come riportato praticamente in tempo reale ha il merito di risolvere il problema che aveva quasi azzerato il volume dell'audio durante la registrazione di un video. Dopo le prime analisi del caso sulla patch, oggi 16 marzo vogliamo concentrarci ...

Apple Music per Android si aggiorna alla versione 2.4.1 : Apple Music per Android ha ricevuto il suo secondo aggiornamento del mese, cosa piuttosto rara per il client del colosso di Cupertino. Ecco cosa cambia

Un po’ dell’aggiornamento Android P sugli smartphone Huawei e Honor : il tema grafico : Da oggi avrete l'opportunità di apportare un po' dell'aggiornamento Android P a bordo dei vostri smartphone Huawei e Honor, senza dover portare a termine chissà quale operazione complessa, né essere costretti ad ottenere i permessi di root. Grazie a 'stechguide.com' (proprio come fatto già col tema di Samsung Galaxy S9), infatti, il gran giorno è adesso, almeno dal punto di vista grafico (una cosa è ottenere l'aggiornamento, un'altra è ...

Android P sul tuo smartphone Android : ecco il launcher APK (senza root) : ecco come potete ottenere il launcher di Android P sul vostro smartphone Android tramite file APK e senza root: attenzione ci sono però delle condizioni!A pochi giorni dall’uscita della prima versione Preview di Android P 9.0, gli sviluppatori del forum XDA Developers si sono messi al lavoro e sono riusciti ad effettuare un porting in formato APK.Sostanzialmente è possibile installare il launcher di Androd P, non si tratta del sistema ...