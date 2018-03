Andria | grave un ciclista 37enne di Alberobello caduto durante una gara di mountain bike

Andria - beve Coca-Cola e finisce in ospedale : ecco perchè : La vicenda capitata ad una bambina di Andria è a dir poco sconvolgente perchè riguarda una bevanda mondiale di largo consumo. La Coca-Cola è amata da milioni e milioni di persone, per tale motivo l'avvenimento capitato ad una ragazzina di 12 anni lascera' parecchie persone stupite. ecco cosa è accaduto La 12enne, bevendo una lattina di Coca-Cola ha trovato al suo interno [VIDEO] un verme. La ragazza immediatamente è stata trasportata in ...