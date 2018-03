blogo

: RT @tvblogit: Anastacia alla terza di Ballando con le stelle (Anteprima Blogo) - ziomuro : RT @tvblogit: Anastacia alla terza di Ballando con le stelle (Anteprima Blogo) - SerieTvserie : Anastacia alla terza di Ballando con le stelle (Anteprima Blogo) - tvblogit : Anastacia alla terza di Ballando con le stelle (Anteprima Blogo) -

(Di domenica 18 marzo 2018) Colpo grosso per lapuntata di Bndo con lein onda sabato prossimo in prima serata su Rai1. Dopo Robozao e Silvan che hanno contribuito a scaldare il pubblico dell'auditorium del foro italico in Roma nelle prime due puntate dello spettacolo diretto e condotto da Milly Carlucci, giunge il primo nome forte a vestire i panni di ballerino per una notte.TvBlog è on grado di anticipare questo nome, si tratta della cantante americana. Sarà proprio la celebre cantautrice e produttrice oltre che stilista statunitense a calcare per la prima volta le tavole dell'auditorium del foro italico nel ruolo di ballerina (per una notte).prosegui la letturadi Bndo con le) pubblicato su TVBlog.it 18 marzo 2018 22:14.