Ami Calabria | auguri ai papà lontani dai figli

Diretta/ Roma-Milan (risultato live 0-2) streAming video e tv : raddoppio di Calabria! : Diretta Roma Milan: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Per i rossoneri doppio impegno in quattro giorni all'Olimpico(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 22:17:00 GMT)

'RaccontAmi un Castello' : a Reggio Calabria una sei giorni dedicata a spettacoli e mostre guidate : ... l'iniziativa a cura de La Biblioteca dei Ragazzi Tutto pronto per la I edizione di Raccontami un Castello nuovi percorsi di narrazione , una sei giorni dedicata a spettacoli teatrali, letture, ...

Sanità : a Reggio Calabria traguardo di 2000 trapianti di cellule stAminali : Il Centro unico regionale trapianti di cellule staminali e terapie cellulari dell’Ospedale metropolitano di Reggio Calabria “Biachi-Melacrino-Morelli” ha effettuato il due millesimo trapianto di cellule staminali. La notizia e’ stata diffusa dalla stessa azienda ospedaliera. Il Centro ha come obiettivo principale la gestione del programma trapianti e terapie cellulari per uso terapeutico per l’utenza residente ...

Orrore in Calabria - un'intera fAmiglia sterminata Video : Tragedia a Rende, provincia di Cosenza, all'interno di un'abitazione di Via Malta è stata trovata un'intera famiglia sterminata a colpi d'arma da fuoco. I primi indizi raccolti sul posto avallano l'ipotesi dell'omicidio-suicidio. La zona dove è ubicata la villetta di due piani è stata transennata per consentire il lavoro degli inquirenti e della Polizia scientifica. Sarebbero quattro i componenti della famiglia: padre, madre e due figli La ...

Calabria : incontro geologi-Protezione Civile sulle sinergie in caso di calAmità naturali : Il 25 Gennaio scorso, presso la sede dell’U.O.A. della Protezione Civile della Regione Calabria, si è tenuto un incontro tra i componenti della Commissione “Protezione Civile” dell’Ordine dei Geologi della Calabria (Consiglieri Vincenzo Basile, Carlo Artusa e Francesco Caristo) e i funzionari della Protezione Civile dott. Paolo Cappadona e dott. Michele Fòlino-Gallo ed il Capo Struttura Avv. Domenico Costarella. Nel corso dell’incontro sono ...

Calabria - liquAmi nel fiume : sequestrato depuratore : Sei misure cautelari nei confronti di dirigenti ed amministratori della società 'Valle Crati' di Rende che ha in gestione l'impianto

“I Consorzi di bonifica e irrigazione : la rete Amica della Calabria” - confermata la partecipazione di Francesco Vincenzi : confermata la partecipazione di Francesco Vincenzi Presidente ANBI (Associazione Nazionale Consorzi Gestione Tutela Territorio ed Acque Irrigue) alla Tavola Rotonda “I Consorzi di bonifica e irrigazione: la rete amica della Calabria” nell’ambito dell’ottava edizione del Forum Regionale delle Bonifiche e delle Irrigazioni che Coldiretti Calabria organizza domani Venerdì 19 Gennaio 2018 dalle ore 14.45 nel Centro Congressi dell’Hotel ...

Il Popolo della FAmiglia raccoglie le firme in Calabria per presentare la propria lista alle votazioni del 4 marzo : ... quel cambiamento che farà si che bugiardi cronici vengano messi in condizione di non danneggiare più una nazione che è la più bella al mondo e l'unica nota dolente è proprio la loro rappresentanza ...

Maltempo Calabria : parzialmente riaperta la ‘tirrena inferiore’ in località CerAmida-Pellegrina : Anas comunica che, è stata riaperta al traffico la strada statale 18 ”Tirrena Inferiore”, interessata da un fenomeno franoso al km 499,400, in località Ceramida Pellegrina, una frazione del comune di Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria. Grazie al tempestivo intervento del personale Anas la strada sarà riaperta al traffico in entrambi i sensi di marcia entro stanotte, non appena saranno concluse le operazioni di sgombero ...

Don StAmile/ Libera Calabria - capretto morto : grave intimidazione mafiosa - vicinanza di don Ciotti : Don Stamile, parroco e coordinatore regionale di Libera Calabria, destinatario di un capretto morto, chiaro segno intimidatorio mafioso. Le parole di Don Ciotti.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 11:15:00 GMT)