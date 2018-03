Il famigerato Novichok, l'agente nervino con cui è stato avvelenato l'ex agente Kgb Skripal e sua figlia Yulia, sarebbe stato confezionato nel laboratorio militare inglese di Porton Down, che dista sole 12 miglia da Salisbury, teatro dell'attacco. Lo sostiene l'ambasciatore russo presso l'Unione Europea in un'intervista alla Bbc. "La Russia non ha niente a che fare con l'avvelenamento", ha dichiarato Vladimir Chizhov. Il governo britannico ha respinto i suoi commenti come "senza senso".(Di domenica 18 marzo 2018)

