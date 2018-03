“Amazing China” è record d’incassi al cinema | ecco la nuova frontiera della propaganda di

ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 marzo 2018) Si chiama Amazing China ed è il nuovo fiore all’occhiellocinese campione di incassi al botteghino. Pensato per esaltare l’operato del presidente Xi Jinping, il documentario realizzato dalla CCTV riassume in 90 minuti i successi inanellati nei primi cinque anni di governo, dalle opere infrastrutturali alla scienza, passando per il progetto Belt and Road, laviaseta con cui Pechino punta a rilanciare gli scambi (commerciali e culturali) attraverso Asia, Europa e Africa. Il lungometraggio comincia con il discorso tenuto dal leader in apertura all’ultimo Congresso del partito, al termine del primo mandato quinquennale. Poi l’obiettivo si sposta nelle campagne cinesi dove il presidente si è recato in visita per illustrare al popolo il piano con cui il governo punta a sconfiggere la povertà entro il 2020, vero cavallo di battaglia dell’attuale ...