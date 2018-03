“Allerta meteo” Neve e gelo in Italia L’ira di Burian non si è placata | ecco cosa

caffeinamagazine

(Di domenica 18 marzo 2018) Arriva, anzi torna, il freddo: lo chiamano effetto Russian. Mancano ormai poche ore all’arrivo di un imponente afflusso di aria gelida proveniente dai comparti russo-siberiani, il tanto odiato, che si riverserà come una cascata su quasi tutta l’Europa, con conseguenze anche su parte dell’. Bordate gelide non tipiche della stagione in corso. L’arrivo della perturbazione farà calare sensibilmente le temperature nel corso della settimana con apice mercoledì 21 e giovedì 22. Con l’avvento delbis – spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it – le temperature torneranno a calare bruscamente fino ad andare sotto la media del periodo di circa 10/12°, collassando inevitabilmente a valori non proprio della stagione in corso. Valori tipicamente invernali si misureranno sulle regioni più esposte ai venti gelidi, ossia il Nordest, ...