Alla Lorenzin serve un vaccino contro le gaffe

Allarme morbillo - Lorenzin : A gennaio 164 casi e due morti : "A gennaio 2018 si sono registrati in Italia 164 casi di morbillo e due morti". Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin che ha precisato che i due decessi hanno riguardato pazienti adulti, di 38 e 41 anni, non vaccinati, per grave insufficienza respiratoria.Per queste 164 persone "abbiamo avuto una serie di ricoveri molto importanti. Non fatevi abbindolare da personaggi che stanno cavalcando ...

Allarme morbillo - 164 casi e 2 morti/ Min. Lorenzin : “vaccinatevi - non fatevi abbindolare dai no-Vax” : Allarme morbillo, 164 casi e 2 morti: l'appello del Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin “non fatevi abbindolare dai No-Vax, è fondamentale vaccinarsi”. Dati e rischi(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 10:25:00 GMT)

DAlla Lorenzin a Malagò con ActionAid per 'Lascia il segno' : la campagna che dice 'no' alla violenza sulle donne : Selfie condivisi sui social network personali, dove si mostra la propria mano con un cerchio rosso e una x nera disegnati sopra: è questo il simbolo della campagna 'Lascia il segno. Quello giusto!' ...

Chiamparino tira la volata Alla Lorenzin : "Sui vaccini si è opposta al bar sport della Rete" : 'Un grazie sincero a Beatrice Lorenzin cominciando dalla battaglia per i vaccini, in controtendenza rispetto al bar sport della Rete. Ha dimostrato che se si parla alla testa della gente, e non alla ...

La ministra Lorenzin : via libera Alla costruzione dei nuovi ospedali di Lanciano e di Vasto : Concluso l'iter procedurale, la firma dell'accordo di programma tra la Regione Abruzzo e i Ministeri della Salute e dell'Economia per la costruzione dei nuovi ospedali è questione di ore. Lo ha annunciato la ministra della Salute , Beatrice Lorenzin , questo pomeriggio a Lanciano durante la visita al " Renzetti ". « Se ...

Medici di famiglia ‘in estinzione’ : la Federazione Ordini lancia l’Allarme Alla Lorenzin : “Se tra dieci anni 33.000 Medici di famiglia andranno in pensione, e solo 11.000 ‘new entry’ arriveranno a sostituirli, ci saranno 22.000 Medici di famiglia in meno. E, a farne le spese, saranno 14 milioni di persone, che si troveranno senza medico di base, oppure con un’assistenza sanitaria insufficiente”. La Fnomceo (Federazione degli Ordini dei ‘camici bianchi’) “ha lanciato già da tempo ...

Sondaggi - Matteo Renzi devastato dAlla 'forbice' Bonino-Lorenzin : Non bastassero i Sondaggi , negativi, sul loro gradimento, a impensierire i vertici del Pd sono anche le rilevazioni che riguardano i , pochi, loro alleati . Infatti, se '+Europa' della Bonino , '...

Vaccini - il ministro Lorenzin : “No Alla proroga dell’obbligo - oltre il 10 Marzo ci saranno multe” : Non ci saranno proroghe alla scadenza del 10 Marzo per l’obbligo di vaccinazione per l’iscrizione a scuola. Lo ha assicurato la ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, sottolineando che “i genitori con figli iscritti alle scuole dell’obbligo che hanno deciso di non vaccinare i propri figli pagheranno la sanzione” prevista dalla legge. “Spero – ha aggiunto, parlando a margine di un incontro elettorale a ...

Ultime pensioni 2018 : Quota 41 - Lorenzin dice sì Alla flessibilità in uscita : Nel bel mezzo della campagna elettorale anche il ministro della Salute Beatrice Lorenzin si è detta particolarmente disponibile all'introduzione di un nuovo meccanismo in materia previdenziale che possa garantire una maggiore flessibilità in uscita dall'attività lavorativa. Lorenzin favorevole alla flessibilità in uscita Lorenzin, infatti, sembra appoggiare le ipotesi lanciate dal Partito Democratico ma non condivide la scelta della Lega ...

Sui vaccini nelle scuole Alla fine chi ha ragione tra Raggi e Lorenzin? : "Non è il sindaco Raggi nè un'amministrazione comunale che decide in campo di virus e di batteri, ma la legge dello Stato e la comunità scientifica". E' la risposta, lapidaria, del ministro della Salute Beatrice Lorenzin al sindaco di Roma, Virginia Raggi, che le aveva scritto a proposito della mozione approvata all'unanimità dall'Assemblea Capitolina per chiedere di ...

La Lorenzin Alla Raggi : "Su vaccini sei fuorilegge" : Dopo la lettera di Virginia Raggi al Ministero della Salute in cui annuncia di voler lasciare a scuola i bimbi che non hanno assolto l'obbligo di vaccinazione , arriva la risposta ferma del minsitro ...