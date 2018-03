“Alimento contaminato e pericoloso” Allarme in tutti i mercati e supermercati in Italia

caffeinamagazine

(Di domenica 18 marzo 2018) L’è stato lanciato in tuttain una nota, pubblicata sul proprio sito internet, dal Rasff, il sistema di allerta europeo rapido per la sicurezza alimentare. L’allerta nazionale riguarda la possibile presenza del pericoloso batterio Escherichia Coli. L’alimento in questione per cui si teme la contaminazione sono cozze vive in arrivo dalla Spagna. In questa specie di frutti di mare, infatti, è probabile la presenza di questo batterio molto pericoloso, che si trova in acque inquinate da feci e che nei casi più gravi può essere una vera e propria bomba per l’apparato digerente, con nausea, crampi addominali, diarrea e vomito. Queste cozze vive contaminate sarebbero, in realtà, state già immesse sull’intero mercato nazionale, da Nord a Sud. L’allerta cozze vive contaminate da Escherichia Coli è del 16 marzo (rif. 731.2018), purtroppo ...