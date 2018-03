Alessandra Ambrosio di nuovo single

Alessandra Ambrosio - cartoline dal paradiso : La cosa peggiore che si possa fare a una stella marina è tirarla fuori dall’acqua, una condanna a morte. Alessandra Ambrosio, forse, non lo sa, e non rinuncia a baciarne una in mezzo all’azzurro delle Bahamas, dove si trova in vacanza con tutta la famiglia, il compagno Jamie Mazur e i due figli, Anja, 9 anni, e Noah, 5. https://www.instagram.com/p/BfE6baEBPc_/?taken-by=AlessandraAmbrosio La foto ha fatto storcere giustamente il naso ...

Alessandra Ambrosio alle Bahamas con la sua famiglia : Alessandra Ambrosio Alessandra Ambrosio avrà pure dissertato la New York Fashion Week, ma in compenso continua a dare spettacolo sulle spiagge più belle del mondo. Dopo un lungo soggiorno in Brasile, la modella si è spostata alle Bahamas ed ora si gode il paradiso dell' Oceano Atlantico insieme ai suoi bambini Anja e Noah . Tra un tuffo e l'altro la ...

Alessandra Ambrosio sfoggia il suo sexy corpo in Brasile (FOTO) : La top model Alessandra Ambrosio, 36 anni, sfoggia il suo sexy corpo esile sulla spiaggia di Praia Brava in Brasile. Instagram: https://instagram.com/AlessandraAmbrosio Twitter: https://twitter.com/angelAlessandra L'articolo Alessandra Ambrosio sfoggia il suo sexy corpo in Brasile (FOTO) proviene da Buzzland.