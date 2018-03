Alda Merini | per il giorno della nascita della poetessa in radio il brano ” Il Pifferaio

Giovanni Nuti - «marito» di Alda Merini - ci spiega perché «siamo fatti per l’Infinito» : «La poesia per musicarla bisogna viverla», dice Giovanni Nuti. Al telefono, la voce sussurrata, parliamo della sua “vita in versi”. Come altro puoi definire l’esistenza di un artista che a 10 anni già musicava al pianoforte le poesie del Pascoli imparate a scuola? Nuti da giovanissimo ha costruito spartiti attorno ai versicoli di Garcia Lorca e a 30 anni, cantautore raffinato e già apprezzato da Roberto Vecchioni, Lucio Dalla e Mango, fa ...